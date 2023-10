Tradycji stało się zadość. Po raz dwunasty możemy oglądać efekty wyjątkowego przedsięwzięcia artystycznego, jakim jest Kalendarz Artystyczny Gedeon Richter. W tym roku nieco różni się on podejściem do tematu, ale niezmienne jest jedno – w centrum zainteresowania tego projektu są kobiety. Celebracją kobiecości był również wernisaż projektu, który miał miejsce 7 lutego w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim. Odwiedziliśmy to wydarzenie z kamerą. Efekty możecie zobaczyć w powyższym wideo.

Potężna moc kobiet

Wystawa prac twórców Kalendarza Artystycznego 2023 w Arkadach Kubickiego

Rola kobiet we współczesnym świecie rośnie. Są już nie tylko matkami i żonami, ale coraz częściej również szefowymi, liderkami i przywódczyniami, które znacząco wpływają na losy świata. Nie są już „szyją” mężczyzny, ale także samodzielną „głową”. Wie to Gedeon Richter, jedna z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Od ponad 120 lat dba o zdrowie kobiety (specjalizuje się m.in. w ginekologii i antykoncepcji), a za pośrednictwem swoich programów społeczno-edukacyjnych i artystycznych wspiera je i edukuje. Jednym z takich projektów jest Kalendarz Artystyczny, wydawany od 12 lat we współpracy z Andrzejem Pągowskim, piastującym stanowisko dyrektora artystycznego Kalendarza Artystycznego Gedeon Richter.

Kobiece konstelacje

W tym roku firma oraz wybitny polski grafik i plakacista postanowili zmienić nieco podejście i zaproponowali lżejszą tematykę – rolę kobiety widzianą przez pryzmat znaków zodiaku. Zadaniem zaproszonych do współpracy artystów było zinterpretowanie cech charakteru, które są przypisane poszczególnym znakom, a które są zarazem zbieżne z wartościami firmy Gedeon Richter.

Wystawa prac twórców Kalendarza Artystycznego 2023 w Arkadach Kubickiego

– Sama idea na początku wydawała mi się nieco przewrotna i ryzykowna, bo znaki zodiaku, astrologia i horoskopy kojarzą się raczej z popkulturą niż ze sztuką przez duże S – przyznaje Aneta Grzegorzewska, Dyrektorka ds. Korporacyjnych i Relacji Zewnętrznych Gedeon Richter Polska. Po obejrzeniu prac wiedziała jednak, że to była dobra decyzja. – Żyjemy w racjonalnym świecie, w którym zewsząd otacza nas technologia, nadmiar informacji i bodźców. Wiele osób zwraca się w kierunku ezoteryki, czeka, co przyniesie los, zagląda do horoskopów, robi analizy numerologiczne. Jest to pewna forma ucieczki, ale jednocześnie próba odnalezieniu równowagi – dodaje.

Wtóruje jej Andrzej Pągowski: – Coraz częściej z lękiem patrzymy w przyszłość, zastanawiając się, co ze sobą przyniesie. Może dlatego w tym roku sięgnęliśmy do gwiazd, by z dystansem spojrzeć na to, co mówią one o kobietach (…) W tych trudnych czasach to one bowiem ponoszą największe konsekwencje tych zmian i zagrożeń.

Wizje kobiecości według polskich artystów

Prezes Gedeon Richter Polska Tomasz Németh, Dyrektorka ds. Korporacyjnych i Relacji Zewnętrznych Gedeon Richter Polska Aneta Grzegorzewska, Andrzej Pągowski i twórcy kalendarza Artystycznego Gedeon Richter 2023

Do udziału w projekcie firma Gedeon Richter i Andrzej Pągowski od lat zapraszają artystki i artystów reprezentujących bardzo różne dziedziny sztuki. W tegorocznej edycji dominują grafiki, ilustracje i malarstwo, ale znalazło się też miejsce dla pracy wyszywanej z filcu i innych tkanin. Jedyną wytyczną był temat, a technika i sposób wykonania zależały jedynie od twórców. – Nigdy nie ograniczaliśmy artystom wolności twórczej ani nie narzucaliśmy z góry wizji pracy, jaką spodziewamy się otrzymać. Stąd Kalendarz Artystyczny Gedeon Richter jest pod tym względem wydawnictwem wyjątkowym – mówi Andrzej Pągowski.

Marcin Minor, Gosia Herba, Emilia Dziubak, Andrzej Pągowski, Anna Bocek, Joanna Grochocka, Andrzej Tuźnik, Paweł Jońca, Ela Wasiuczyńska, Anna Zalewska, Andrzej Wieteszka i Artur Smoła – to oni na kartach 12. edycji Kalendarza Artystycznego zaprezentowali swoje wizje kobiecości ukryte pod znakami zodiaku. Są one godne zaufania (Koziorożec i Ryby), optymistycznie nastawione do życia (Wodnik), lubiące dowodzić (Baran), profesjonalne (Byk), kreatywne (Bliźnięta), troskliwe (Rak), uczuciowe (Lew), kochające (Panna), zrównoważone (Waga), stanowcze (Skorpion) i pełne entuzjazmu (Strzelec). Wszystkie tak samo ważne i potrzebne.

Wernisaż 12. edycji Kalendarza Artystycznego Gedeon Richter

Podczas wydarzenia w Arkadach Kubickiego pokazano nie tylko prace „tegorocznych” artystów, ale także te, które tworzyły Kalendarz Artystyczny 2022, a nie miały okazji zostać zaprezentowane z powodu pandemii. Rok temu twórcy za pomocą kolaży przedstawili znane kobiety, m.in. Marię Skłodowską-Curie, Coco Chanel, Kleopatrę, Jane Austen czy Margaret Thatcher.

Wystawa prac twórców Kalendarza Artystycznego 2022 w Arkadach Kubickiego

Na wernisażu pojawiło się wiele znanych osób, m.in. Ewa Błaszczyk, Katarzyna Kieli, Janusz Gajos, Borys Szyc, Allan Starski, Lidia Popiel, Beata Tadla, Joanna Racewicz, Monika Richardson. Po prezentacji artystów i ich prac zaczęła się część muzyczna imprezy – Monika Borzym swoim nastrojowym jazzowym głosem rozkołysała publiczność i wprowadziła do Arkad Kubickiego mnóstwo kobiecości i magii. Możemy sobie tylko życzyć, aby rok 2023 wyglądał podobnie jak wernisaż 12. Kalendarza Artystycznego.