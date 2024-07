Mając nietypowe i ciekawe hobby, możesz zrobić furorę wśród znajomych. Jeśli w dodatku to, co tworzysz jest wysokiej jakości, możesz wykorzystać to w biznesie.

Reklama

Każdy marzy o tym, by praca była jednocześnie pasją. Dzięki temu przez całe życie robimy to, co kochamy.

Rękodzieło artystyczne jest coraz popularniejsze. To ciekawe hobby praktykowane nie tylko w dużych ośrodkach, ale także w mniejszych miejscowościach.

Techniki rękodzieła artystycznego

Pasjonaci do tworzenia rękodzieła artystycznego stosują przeróżne techniki, między innymi:

Zobacz także

scrapbooking, wykorzystującą papierowe elementy do tworzenia kartek okolicznościowych i albumów,

decoupage, polegająca na artystycznym przyklejaniu serwetek z obrazkami na różne powierzchnie,

batik, czyli artystyczne barwienie tkanin, na których wcześniej za pomocą wosku przygotowano wzory,

szydełkowanie, które wykorzystywane jest nie tylko w tworzeniu serwetek, ale także biżuterii,

millefiori, wykonywane z plasteliny lub modeliny.

Ręcznie robiona biżuteria

Biżuterię wykonywać można wieloma technikami, mniej lub bardziej skomplikowanymi. Najbardziej efektowne ale i najtrudniejsze do przygotowania są kolczyki i naszyjniki wykonywane techniką sutaszu, czyli z wykorzystaniem specjalistycznego sznurka sutaszowego, koralików i kamyków. Równie czasochłonny jest haft koralikowy, do którego wykonania potrzeba wielu godzin spędzonych z igłą, nitką i drobnymi koralikami. Koszt pary kolczyków wykonanej tymi technikami zaczyna się od 20 złotych, a cena za całe komplety biżuterii może sięgać nawet kilkudziesięciu.

Dlaczego rękodzieło artystyczne jest takie drogie?

Rękodzieło artystyczne to nie tylko ciekawe zainteresowania czy hobby. Oprócz niewątpliwej przyjemności, jaką sprawia twórcom, jest to też ogrom pracy. Niewielkich rozmiarów broszka wykonana haftem koralikowym mogła powstawać całe popołudnie. Do tego należy doliczyć koszt materiałów – im lepsza jakość, tym cena wyższa.

Gdzie można sprzedawać wytwory?

Jeśli chcesz zamienić swoje ciekawe hobby w biznes, możesz sprzedawać wyroby na targach rękodzieła, aukcjach internetowych lub rozprowadzać je wśród znajomych. Z czasem na pewno rozejdzie się wieść, że masz do zaoferowania oryginalne i niebanalne ozdoby, które są nie do powtórzenia.