Bolesne i sączące się nadżerki w kącikach ust to zajady. Ich przyczyną są infekcje bakteryjne albo grzybicze. Zajady u dzieci leczy się poprzez uzupełnienie braku witamin oraz miejscowo preparatami przyspieszającymi gojenie i odkażającymi. Niekiedy może być konieczne zastosowanie antybiotyków.

Przyczyny powstawania zajadów i czynniki im sprzyjające

Bezpośrednią przyczyną zajadów u dzieci są bakterie i grzyby wywołujące nadżerki w kącikach ust. Do zakażenia dochodzi najczęściej na skutek wkładania brudnych rąk do buzi, niezdezynfekowanego smoczka czy nieprzestrzegania zasad higieny. W praktyce zajady mogą pojawić się nawet wówczas, gdy dziecko po jedzeniu nie wyciera buzi albo cierpi na próchnicę. Zajady mogą występować również na skutek niedoboru witamin z grupy B, a także witamin A oraz C. Niekiedy odpowiedzialna za zajady u dzieci jest alergia na nikiel, którego domieszkę mogą zawierać sztućce. Powstawaniu tych bolesnych nadżerek w kącikach ust sprzyjają niska odporność, spożywanie dużej ilości cukrów oraz stres. Zdarza się, że zajady u dzieci pojawiają się przy okazji chorowania na świnkę.

Leczenie objawowe i wspomaganie gojenia zajadów u dzieci

Pierwszym krokiem w leczeniu zajadów u dzieci jest zastosowanie preparatów antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych, a także przeciwzapalnych. Te substancje powinien dobrać do wieku dziecka lekarz. Wspomagająco w leczeniu zmienione chorobowo obszary można smarować maściami z cynkiem, z witaminami, z łagodzącym pantenolem, a także z takimi składnikami jak propolis, ekstrakt z kasztanowca czy z wąkroty azjatyckiej. Ból i dyskomfort zmniejszą też maści natłuszczające. W trakcie leczenia miejscowego należy także podawać dziecku witaminę B2. Pozytywnie na przebieg kuracji wpłynie wspomaganie odporności malca.