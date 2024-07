Picie alkoholu nie jest zakazane w cukrzycy, ale ma bardzo negatywny wpływ na przebieg choroby. Nawet niewielka ilość alkoholu w cukrzycy typu 2 może doprowadzić do hipoglikemii, która przez osobę nietrzeźwą może nawet nie być zauważona, co stanowi już zagrożenie dla życia.

Obecnie lekarze nie zakazują diabetykom spożywania alkoholu, ale stanowczo to odradzają. Zwracają jednak większą uwagę na edukację pacjentów, by ci zdawali sobie sprawę z konsekwencji i świadomie podejmowali decyzję o piciu oraz rozsądnie je planowali.

Skutki picia alkoholu w cukrzycy

Alkohol bardzo poważnie zaburza przemianę materii, ponieważ uniemożliwia wytwarzanie i wydzielanie przez wątrobę glukozy. W sytuacji, gdy stężenie glukozy wynosi mniej niż 50 miligramów/mililitr, organizm przechodzi w stan hipoglikemii, wymagający szybkiej interwencji. Alkohol prowadzi do uszkodzenia narządów wewnętrznych – nie tylko wątroby, ale także trzustki i serca, a te są obciążane już przez samą cukrzycę.

Limity alkoholu w cukrzycy

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTB) opracowało limity spożycia alkoholu dla cukrzyków. Wynoszą one:

dla kobiet – 20 gramów czystego alkoholu etylowego, co równa się jednej lampce wina (200 mililitrów) lub jednemu dużemu piwu (500 mililitrów);

– 20 gramów czystego alkoholu etylowego, co równa się jednej lampce wina (200 mililitrów) lub jednemu dużemu piwu (500 mililitrów); dla mężczyzn – 30 gramów czystego alkoholu, czyli półtorej lampki wina (300 mililitrów) lub nieco ponad półtorej butelki piwa (800 mililitrów).

Hipoglikemia po alkoholu

Choć napoje alkoholowe zwykle zawierają węglowodany, które początkowo podwyższają poziom cukru we krwi, jednak kilka godzin po ich spożyciu cukier drastycznie spada. Jednym z największych niebezpieczeństw picia alkoholu przez cukrzyków jest ryzyko, że hipoglikemia, czyli niedocukrzenie, może zostać niezauważone.

Objawy hipoglikemii są podobne do lekkiego upojenia alkoholowego:

poczucie dezorientacji,

zawroty głowy,

napad wilczego głodu,

osłabienie, zmęczenie i senność.

Wymienione symptomy skutecznie utrudniają odpowiednią reakcję, co stanowi zagrożenie życia. W przypadku wezwania pomocy medycznej lekarz, który zajmuje się cukrzykiem w hipoglikemii musi koniecznie wiedzieć o wypitym alkoholu. Zwykle w sytuacji ciężkiej hipoglikemii podaje się zastrzyk z glukagonu, ale gdy w ciągu 12 godzin był pity alkohol, wątroba nie zareaguje odpowiednio. Rozwiązaniem będzie natomiast zastrzyk z glukozy.

Szczególnie groźna jest hipoglikemia podczas snu – żeby jej uniknąć, należy doprowadzić przed snem do lekkiej hiperglikemii, czyli podwyższenia poziomu cukru we krwi.

Cukrzyk powinien więc po imprezie, a przed pójściem spać, zjeść coś o wysokim indeksie glikemicznym. Może też zmniejszyć nieco przyjmowaną przed snem dawkę insuliny.

Cukrzyca a alkoholizm

Systematyczne spożywanie alkoholu może z czasem przekształcić się w uzależnienie. Alkoholizm w przebiegu cukrzycy jest bardzo groźny, ponieważ może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wątroby, a to z kolei – do niemożności kontrolowania choroby.

Jak pić alkohol przy cukrzycy?

Picie alkoholu przy cukrzycy jest dozwolone, ale należy to robić rozsądnie i:

pić nie więcej niż 20 gramów czystego alkoholu,

wybierać drinki, które zawierają mało alkoholu i cukru,

przed wypiciem alkoholu koniecznie zjeść sycący posiłek,

podczas imprezy regularnie kontrolować poziom cukru ,

, poinformować osoby z otoczenia o tym, że choruje się na cukrzycę i jak powinny zareagować,

przed pójściem spać zadbać o podwyższenie poziomu cukru we krwi, zmniejszając dawkę wieczornej insuliny lub przyjmując więcej węglowodanów.