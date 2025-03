Aneta Glam, znana z zamiłowania do luksusu celebrytka, pojawiła się na prestiżowym przyjęciu w posiadłości Donalda Trumpa – Mar-a-Lago. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnęło elitę z całego świata, a uczestnicy mogli liczyć na najwyższy poziom obsługi, wykwintne jedzenie i luksusową oprawę. Aneta Glam nie ukrywa, że musiała sporo zapłacić za wejściówkę na imprezę.

Celebrytka nie kryła zachwytu nad miejscem i atmosferą panującą na przyjęciu. W mediach społecznościowych podzieliła się zdjęciami oraz relacjami z wydarzenia, podkreślając, że było to jedno z najbardziej ekskluzywnych spotkań, w jakich brała udział. Impreza w Mar-a-Lago przyciągnęła znane osobistości, w tym polityków, biznesmenów i celebrytów z różnych części świata. Obecność Anety Glam na wydarzeniu podkreśla jej zamiłowanie do luksusowego stylu życia oraz ekskluzywnych wydarzeń.

Największe emocje wzbudziła cena wejściówki na imprezę. Aneta Glam ujawniła, że za możliwość uczestnictwa w wydarzeniu zapłaciła 500 dolarów! Ta kwota, choć dość wysoka, nie wydaje się zaskakująca w świecie luksusowych eventów dla celebrytów i elit biznesowych. Okazuje się, że podobne przyjęcia odbywają się prawie w każdy weekend.

Każdy, kto ma ochotę wydać 500 dolarów na spotkanie Trumpa, może to zrobić

Każdy, kto ma ochotę wydać 500 dolarów na spotkanie Trumpa, może to zrobić

W cenie biletu goście mieli zapewniony dostęp do atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Jednak kluczowym elementem przyjęcia była możliwość przebywania w prestiżowym towarzystwie, co dla wielu było bezcennym doświadczeniem. Nie zabrakło też wyjątkowego pokazu mody, a Aneta Glam zdecydowała się wbić delikatną szpilę w kierunku Caroline Derpienski i jej pokazu mody, jaki organizowała jakiś czas temu.

Ostatnio Aneta Glam w wywiadzie dla Party.pl, ogłosiła zakończenie swojego związku, który trwał 12 lat. W szczerej rozmowie przyznała, że podjęcie tej decyzji nie było łatwe, ale poczuła, że nadszedł moment na zmiany.

Ja i George 31 grudnia postanowiliśmy się rozstać. Było to szokiem dla nas. Od jakichś dwóch lat wiedzieliśmy, że to się szykuje, szczególnie po tym, jak on wyjechał na tę podróż długą na dwa lata na Pacyfik (...) zaczął mieć inne priorytety - ta łódź była jak jego żona, ja poszłam na drugą pozycję, czego nie lubię

- przyznała Aneta Glam.