Aby urozmaicić shoty, wystarczy wódkę zamienić na inny mocny alkohol lub wymieszać ją z kolorowymi sokami i syropami. Warstwowe kolorowe shoty wymagają nieco więcej wprawy.

Jednokolorowe shoty wykonujemy, mieszając wszystkie składniki w shakerze. Aby przygotować warstwowe shoty, wlewamy kolejne składniki delikatnie, po ściance kieliszka, lub z użyciem łyżeczki.

Kamikaze

Kamikaze to jeden z najbardziej popularnych shotów. Przygotowujemy go z użyciem wódki, Blue Curacao i soku z cytryny. Można jednak użyć innych rodzajów wódki i różnych likierów, aby otrzymać różne kolory shotów. Przygotowujemy je jednakowo – wlewamy do shakera, wstrząsamy i przelewamy do kieliszków.

Blue Kamikaze: 40 ml wódki, 40 ml Blue Curacao i 40 ml soku z cytryny.

Ciemnozielone Kamikaze: 40 ml czarnej wódki, 40 ml Blue Curacao i 40 ml soku z cytryny.

Zielone Kamikaze: 40 ml wódki, 40 ml likieru miętowego, 40 ml soku z cytryny.

Żółte Kamikaze: 40 ml wódki, 40 ml wódki o smaku marakuja lub innej żółtej, 40 ml soku z cytryny.

Czerwone kamikaze: 40 ml wódki, 40 ml wódki o smaku arbuza lub innej czerwonej, 40 ml soku z cytryny.

Wściekły pies

Aby wykonać „Wściekłego psa”, do kieliszka wlewamy delikatnie:

20 ml soku malinowego,

następnie 30 ml wódki,

na koniec 5 kropel sosu tabasco.

W celu otrzymania różnych kolorów tego shota możemy użyć innych, kolorowych syropów – z czarnej porzeczki, blue curacao, pomarańczowego, imbirowego, miętowego itd.

Morska bryza

Do przygotowania shota „Morska bryza” potrzebujemy 4 rodzajów alkoholu, które wlewamy do kieliszków kolejno:

10 ml likieru Blue Curacao,

10 ml Romana Sambuca,

10 ml Bailey’s Irish Cream,

2-6 kropli grenadyny.

Niebieska wróżka

Niebieska wróżka to kolorowy, niebiesko-żółty shot, który wykonujemy wlewając do kieliszków kolejno:

10 ml soku pomarańczowego,

10 ml Blue Curacao,

10 ml absyntu.

Blue Curacao wlewamy bardzo delikatnie, aby jak najmniej zmieszało się z sokiem.

Rainbow Shots – tęczowe shoty

Przygotowanie tęczowych shotów nie jest najłatwiejsze, ale każdy może nauczyć się tej sztuczki. Polega ona na tym, że choć wlewamy składniki do jednego shakera, to wlewając je do kieliszków otrzymujemy różne kolory shotów – od jasnoniebieskiego, poprzez żółty i pomarańczowy, po czerwony. Wynika to z tego, że każdy z użytych alkoholi ma inną gęstość.

Aby przygotować tęczowe shoty, do barmańskiego shakera wlewamy najpierw 20 ml grenadyny. Dokładamy kostki lodu – tak, aby dochodziły do połowy shakera. Następnie delikatnie, po jednej łyżeczce dolewamy najpierw 80 ml Sweet & Sour, następnie 30 ml soku pomarańczowego, po czym 50 ml wódki. Na koniec, również bardzo delikatnie, wlewamy z pewnej wysokości 20 ml Blue Curacao. Następnie przykrywamy shaker, i tu następuje decydujący moment – jednym ruchem przelewamy zawartość shakera do kieliszków. Ważne, aby zrobić to sprawnie, i dość szybko, aby alkohole nie zdążyły się całkowicie wymieszać.

