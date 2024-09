Dzień prasowy u projektanta Łukasza Jemioła to była kolejna okazja dla gwiazd, by pojawić się w spektakularnych stylizacjach na salonach. Małgorzata Socha postawiła na modny w tym sezonie płaszcz, a Joanna Przetakiewicz na ołówkową spódnicę. Trzeba przyznać, że nie tylko one prezentowały się obłędnie!

Tak wyglądały się gwiazdy na imprezie u Łukasza Jemioła

Łukasz Jemioł to jeden z najbardziej znanych projektantów w Polsce, u którego uwielbiają ubierać się gwiazdy z pierwszych stron gazet. Ostatnio projektant zorganizował dzień prasowy, na którym pojawiło się wiele znanych nazwisk takich jak Joanna Przetakiewicz, Anna-Maria Sieklucka czy Małgorzata Socha. Jakiś czas temu ciężko było oderwać wzrok od spodni Joanny Przetakiewicz, która doskonale zna się na modzie. Na wydarzeniu projektanta, celebrytka również nie zawiodła, zresztą nie tylko ona. Spójrzcie, jak prezentowały się gwiazdy!

