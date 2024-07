Nawet niewielka dawka alkoholu ma wpływ na organizm – oddziałuje na układ nerwowy, krwionośny, może powodować luki w pamięci i utratę koordynacji ruchowej. Osoby nadużywające alkoholu tracą zdolności poznawcze, ich mózg ulega uszkodzeniu, są bardziej podatne na infekcje i wystąpienie chorób nowotworowych układu pokarmowego.

Reklama

Wpływ niewielkich ilości alkoholu na organizm

Jeden kieliszek czerwonego wina do obiadu pozytywnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy i poprawia trawienie. Z kolei niewielka ilość piwa, m.in. dzięki zawartości chmielu, rozluźnia i wprawia w doby nastrój, zaostrza apetyt, działa moczopędnie, oczyszczając drogi moczowe ze złogów. Dzięki zawartości witamin z grupy B polecana jest też sportowcom po treningu jako środek zapobiegający zakwasom. Niewielkie ilości wódki z pieprzem i ziołowe trunki są polecane na przejedzenie, ponieważ pobudzają do pracy układ trawienny. Jednak alkohol spożywany w dużych ilościach wpływa na organizm negatywnie, zwłaszcza w przypadku osób uzależnionych. Kobiety w ciąży nie powinny pić go w ogóle.

Wpływ dużych ilości alkoholu na organizm człowieka

Alkohol źle wpływa na organizm, gdy dostarcza się go często lub w ilościach powodujących odurzenie. Alkohol odciska swój ślad nie tylko w postaci bólu głowy i złego samopoczucia (kaca). Zaburzenie gospodarki elektrolitowej i odwodnienie negatywnie wpływa na pracę całego organizmu. Wiąże się z dużym obciążeniem dla wątroby i zmianami w układzie nerwowym, a zwłaszcza w mózgu. Zażycie dużej dawki alkoholu skutkuje zatruciem organizmu i problemami z poruszaniem się oraz brakiem koordynacji ruchowej. Duże stężenie alkoholu we krwi objawia się utratą jasnego myślenia, zaburza dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych i może powodować luki w pamięci. Alkohol wpływa na organizm człowieka także długofalowo, wypłukując witaminy i minerały konieczne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich układów. Nadmiar alkoholu sprzyja też podejmowaniu ryzyka, co często prowadzi do narażania życia swojego i innych. Często też prowadzi do urazów, np. skręceń i złamań. Alkohol bardzo często idzie w parze z nieodpowiedzialnym postępowaniem, skłonnością do przygodnych kontaktów seksualnych i ryzykiem zarażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową. Tłumi racjonalne myślenie i zdrowy rozsądek, a działanie sprowadza do poziomu instynktu, dlatego seks bez zabezpieczenia nie wydaje się pijanej osobie niczym złym.

Powolna destrukcja, czyli jak alkohol wpływa na organizm alkoholika

Alkohol spożywany regularnie w dużych ilościach, niszczycielsko wpływa na organizm człowieka. Pierwszym poważnym problemem jest uzależnienie – alkoholizm. To choroba bardzo wyniszczająca nie tylko samego uzależnionego, ale i jego najbliższe otoczenie.

Zobacz także

Wpływ alkoholu na organizm ludzki jest widoczny przede wszystkim w działaniu układu nerwowego. Alkohol wyniszcza całe fragmenty mózgu zaburzając nie tylko funkcjonowanie organizmu, ale też reakcje i zachowanie. Alkoholicy mają nie tylko luki w pamięci, tracą kontrolę nad swym działaniem, tracą zdolność podejmowania decyzji i kontakt z rzeczywistością. Stają się agresywni i zagrażają nie tylko sobie, ale też swojemu otoczeniu. Alkoholicy mają też większe szanse na wystąpienie u nich choroby nowotworowej układu pokarmowego, w tym jamy ustnej, wątroby oraz trzustki. Także żołądek, dwunastnica i przewód pokarmowy cierpią od nadmiaru spożywanego alkoholu – częste cofanie się treści żołądkowej podrażnia przełyk i może powodować bolesne i niebezpieczne ze względu na ryzyko perforacji nadżerki. Alkohol sprzyja występowaniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. W jeszcze większym stopniu alkohol wpływa na układ krwionośny. Powoduje skoki ciśnienia, może wywołać arytmię, a nawet udar. Spożywany przez długi czas skutkuje nadciśnieniem i chorobami serca, a nawet śmiercią.