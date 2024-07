Wysypka po alkoholu, a także znacznie utrudniony oddech, wodnisty katar, męczący kaszel, zaczerwienie i swędzenie oczu czy przyspieszone bicie serca i niskie ciśnienie to objawy alergii na spożycie napojów alkoholowych bądź kontakt z zawierającymi go lekami czy kosmetykami.

Ludzkie ciało traktuje każdy rodzaj alkoholu jak toksynę. Nerki od razu go neutralizują i usuwają z moczem z organizmu.

Czy alkohol jest alergenem

Czysty alkohol zwykle nie jest bezpośrednim alergenem. Najczęściej uczulają składniki użyte do jego produkcji. To znaczy, że np. osoba, która ma problemy alergiczne po wypiciu wódki żytniej, nie musi mieć takich samych objawów po wódce pędzonej z ziemniaków. Najmniej uczuleń występuje po wypiciu czystej wódki, najwięcej natomiast po piwie, winie i wódkach kolorowych. Alergie mogą powodować użyte do produkcji alkoholu owoce, jęczmień i inne zboża, chmiel, ryż, ziemniaki, drożdże.

Niepożądane reakcje po spożyciu alkoholu nie muszą mieć podłoża alergicznego. Ich przyczyną bywają związki sulfitów, tyramina i histamina. Wszelkie napoje mające w składzie alkohol mogą wywołać uwalnianie histaminy, odpowiedzialnej za powstawanie objawów typowych dla chorób alergicznych, lub też całkiem zahamować jej metabolizm.

Reakcje nadwrażliwości na alkohol mogą występować także na skutek zetknięcia z nim w preparatach leczniczych bądź kosmetykach. Część produktów spożywczych, takich jak sery czy soki, jedzone lub pite łącznie z napojami alkoholowymi, może również wywoływać niepożądane reakcje skórne organizmu. Wykonuje się także tak zwane „prowokacje” alkoholem, podawanym w formie doustnej oraz wziewnej. W ich wyniku można zaobserwować znaczne zaostrzenie astmy u ludzi chorych.

Objawy uczulenia na alkohol

Najczęstszymi objawami nadwrażliwości na napoje alkoholowe są:

pokrzywka, wysypka,

intensywne swędzenie nosa,

kichanie, intensywnie wodnisty wyciek z nosa,

utrudniony oddech , kaszel,

, kaszel, zaczerwienienie spojówek, ich swędzenie i łzawienie,

obniżenie ciśnienia krwi, przyspieszone bicie serca.

Bardzo ciężkie przypadki nadwrażliwości na alkohol, skutkującej bezpośrednim zagrożeniem ludzkiego życia, występują ekstremalnie rzadko. Pojawia się wówczas łatwy do rozpoznania charakterystyczny dla upojenia patologicznego obraz kliniczny, cechujący się m.in. niekontrolowanym pobudzeniem psychoruchowym połączonym z automatycznymi, popędowymi zachowaniami i niepamięcią.

Jak alkohol wpływa na urodę

Po wypiciu jednego drinka człowiek jest postrzegany jako atrakcyjniejszy: jego oczy błyszczą, pojawia się rumieniec, staje się bardziej wyluzowany i łatwiej nawiązuje kontakty.

Częste picie alkoholu:

odwadnia organizm, a szczególnie skórę, która staje się szara, matowa, wrażliwa, skłonna do podrażnień, mniej odporna na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, mniej wchłania składniki kosmetyków,

sprawia, że skóra pod oczami sinieje i jest opuchnięta,

zaostrza zmiany zapalne podczas trądziku i łuszczycy,

i łuszczycy, rozszerza naczynia włosowate, prowadzi do tworzenia pajączków m.in. na policzkach oraz lokalizacji rumienia w okolicy nosa – powstawanie tzw. „nosa pijaka”,

osłabia włosy i paznokcie wskutek niedoboru cynku,

powoduje wcześniejsze tworzenie się głębszych zmarszczek.