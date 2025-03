Agnieszka Hyży dosyć rzadko pojawia się na premierach. Gwiazda Polsatu mocno chroni też swoje życie prywatne, a teraz zrobiła wyjątek i na premierę marki kosmetycznej wybrała się razem z mężem. Dziennikarka i muzyk od wielu lat tworzą udaną relację i udowadniają, że doskonale czują się w swoim towarzystwie. Teraz na ściance zaprezentowali się w nowym wydaniu. Tylko spójrzcie na Grzegorza...

Agnieszka i Grzegorz Hyży razem na imprezie

Agnieszka i Grzegorz Hyży to para, której historia miłości pełna jest niezwykłych zwrotów akcji. Poznali się podczas festiwalu w Sopocie, gdzie Agnieszka, nosząca wówczas nazwisko Popielewicz, przeprowadzała wywiady, a Grzegorz miał zagrać swoje utwory. Mimo że oboje byli w trakcie rozstań z poprzednimi partnerami, ich znajomość szybko przerodziła się w głębokie uczucie. Ich związek od początku budził duże zainteresowanie mediów, głównie ze względu na wcześniejsze relacje obojga. Agnieszka była w trakcie rozwodu z Mikołajem Witem, a Grzegorz rozstał się z Mają Hyży. Para starała się jednak chronić swoją prywatność, nie afiszując się publicznie ze swoim uczuciem.

Po trzech miesiącach znajomości, w marcu 2015 roku, Grzegorz oświadczył się Agnieszce, a już 17 lipca tego samego roku wzięli ślub w Pałacu Senatorskim na Kapitolu w Rzymie. Ceremonia była utrzymywana w tajemnicy przed mediami, a uczestniczyli w niej jedynie najbliżsi. W listopadzie 2021 roku, na świat przyszedł ich wspólny syn, Leon. Oboje mają również dzieci z poprzednich związków, tworząc razem patchworkową rodzinę.

Teraz wybrali się wspólnie na imprezę marki kosmetycznej i w czerni chętnie pozowali na ściance. Tylko spójrzcie na ich wspólne zdjęcie!

Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Grzegorz Hyży przeszedł metamorfozę

Tym razem oboje zdecydowali się na czerń, ale nie można mówić tu o klasyce. Agnieszka Hyży wybrała krótki gorset i eleganckie szorty, a do tego założyła obszerną marynarkę. Z kolei Grzegorz Hyży zdecydował się na garnitur o surowym kroju z mocno zaznaczonymi ściegami i surowym wykończeniem. Całą uwagę zwraca jednak nowa fryzura artysty. Jak wiadomo, Grzegorz Hyży należy do grona najpopularniejszych gwiazd, ale do tej pory rzadko eksperymentował z wizerunkiem. Teraz to się zmieniło!

Jasny kolor włosów i gładko zaczesana grzywka mocno przyciągają uwagę. Trzeba przyznać, że Grzegorz Hyży dba o to, aby jego wizerunek wyróżniał się i w pełni u się to udaje. Sami spójrzcie!

Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży Fot. Paweł Wrzecion/AKPA