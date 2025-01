Fani są już przyzwyczajeni do tego, że żona Zenka Martyniuka potrafi zaskoczyć swoim wyglądem! 58-latka nie robi tajemnicy z faktu, że korzysta z poprawek urodowych i się tego nie wstydzi. Tym razem jednak Danuta Martyniuk przeszła samą siebie, a na najnowszych zdjęciach nie jest łatwo ją rozpoznać. Takiego looku nie powstydziłaby się nawet nastolatka. Musicie to zobaczyć!

Nowy look Danuty Martyniuk wbija w fotel

W ostatnich dniach Zenon Martyniuk znalazł się na językach wszystkich - a to za sprawą viralowego nagrania u boku Rafała Trzaskowskiego, który kandyduje na prezydenta RP. Film wywołał niemałą burze w sieci, a na Trzaskowskiego spadła fala krytyki za rzekome "schlebianie niskim gustom". Tymczasem Danuta Martyniuk ma szansę zaskoczyć fanów w równie spektakularny sposób - tym razem jednak pozytywnie!

Do sieci właśnie trafiły zdjęcia z imprezy, na której 58-letnia Danuta bawiła się m.in. w towarzystwie Anity z "Sanatorium miłości". Nietrudno zauważyć, że żona Zenona Martyniuka wyglądała obłędnie! Delikatnie pofalowane włosy, długie, wyraziste kolczyki i bordowa, elegancka suknia odsłaniająca ramiona: wszystko to sprawiło, że karnawałowy look Danuty Martyniuk wyglądał idealnie. Jak Wam się podoba?

Żona Zenka Martyniuka schudła niemal 20 kilogramów

Obecna przemiana Danuty Martyniuk to jedynie "wisienka na torcie" do zmian w jej wyglądzie, które miały miejsce jakiś czas temu. W 2022 roku Danuta Martyniuk schudła prawie 20 kilogramów, co nie umknęło uwadze mediów i fanów, którzy zachwycali się jej szczupłą sylwetką. Co spowodowało takie zmiany? Jak mówiła żona gwiazdora disco-polo w rozmowie z nami, "motywacją" okazały się w dużej mierze nieprzychylne komentarze, które czytała na swój temat:

Najbardziej zmotywowały mnie te wszystkie przykre komentarze, które czytałam na temat swojego wyglądu. Pod moimi zdjęciami internauci pisali, że jestem gruba, brzydka, że wyglądam jak mama Zenka i mąż powinien znaleźć sobie kogoś młodszego, atrakcyjniejszego - mówiła Danuta Martyniuk w rozmowie z naszą redakcją.

To jednak nie wszystko! Minionego lata Zenek Martyniuk w duecie ze Sławomirem Zapałą nagrał singiel "Tańcz" i teledysk do piosenki, w którym wystąpiły życiowe partnerki muzyków: Danuta Martyniuk i Magdalena "Kajra" Kajrowicz. To właśnie w tym klipie Danuta zaprezentowała się w blond lokach, a fani szybko okrzyknęli ją mianem "polskiej Shakiry"!

A co sądzicie o najnowszej przemianie Danuty? My jesteśmy pod wrażeniem.

