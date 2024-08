Nikodem Rozbicki to 32-letni utalentowany aktor, który zagrał w wielu produkcjach. Znany jest m.in. z takich filmów jak: "Kogel-mogel", "Bracia", czy "Listy do M.2" i "Listy do M 3.".

Kim jest kobieta, z którą pojawił się na imprezie Nikodem Rozbicki?

Po rozstaniu Nikodema Rozbickiego z Julią Wieniawą fani czujnie obserwują losy tych dwojga, zastanawiając się, jak one się potoczą dalej. Parę dni temu w sieci pojawiły się nowe zdjęcia z jesiennej ramówki TVP, gdzie Nikodem Rozbicki pozował na ścianie u boku tajemniczej dziewczyny. Na ramówce prezentował nową produkcję "Niepewność. Zakochany Mickiewicz". Aktor gra tam młodego Adama Mickiewicza. Ukochaną Mickiewicza Marylę Wereszczakównę gra natomiast tajemnicza kobieta, u boku której zapozował Rozbicki.

Aktorka Aleksandra Piotrowska już parę tygodni temu dodała zdjęcie z Nikodemem, które podpisała:

Dzieję się życie. Adam i Maryla, 1820 // koloryzowane.

Nikodem skomentował fotografię emotikonkami. Jednak to nie jedyna fotografia z aktorem, a właściwie aktora, jaką dodała Aleksandra Piotrowska na swoim profilu. Niedawno aktorka podzieliła się fotografią Nikodema zrobioną podczas nagrań w radio.

Pod zdjęciami aktora nie brakuje również uprzejmych komentarzy od koleżanki z planu. Widać, że Nikodem Rozbicki i Aleksandra Piotrowska się polubili. Jak wiadomo, to bardzo ważne we współpracy przy wspólnych projektach.

Co jeszcze wiadomo o Aleksandrze Piotrowskiej? Aktorka urodziła się w 1998 roku, interesuje się tańcem, śpiewem, a także sportem. Piotrowska ma 171 cm wzrostu. Skończyła studia aktorskie na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera (PWSFTviT). Do tej pory zagrała w takich produkcjach jak: "Słoń", "Przejście", czy "Martwe Małżeństwo".