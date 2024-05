Maja i Krzysztof Rutkowscy pojawili się na imprezie, na którą zaproszenie otrzymały gwiazdy polskiego show-biznesu. Postanowili zabrać ze sobą swojego syna oraz córkę Mai z poprzedniego związku. Junior zdążył zapozować na ściance z rodzicami, a chwilę później ochrona musiała interweniować w jego sprawie. Co tam się wydarzyło!

Reklama

Syn Krzysztofa Rutkowskiego wyproszony z imprezy

Krzysztof i Maja Rutkowscy niedawno wyprawili swojemu synowi huczną pierwszą komunię świętą. Małżeństwo podarowało Juniorowi dwa samochody, zegarek i wiele więcej. Krzysztof Rutkowski wyjawił, że komunia syna kosztowała go około pół miliona złotych. Jednak od dawna wiadomo, że Rutkowscy wszystkie imprezy wyprawiają z przytupem, więc teraz postanowili zrobić to samo, tym bardziej, że zdaniem detektywa syn na to wszystko zasługuje.

Nie od dziś wiadomo, że Krzyś Junior Rutkowski jest oczkiem w głowie swoich rodziców i starają się spędzać z nim jak najwięcej czasu. Tak stało się właśnie teraz, podczas imprezy zorganizowanej przez Pudelka. Rutkowscy postanowili zabrać na event Juniora, który dumnie pozował na ściance z rodzicami.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Po oficjalnej części przyszedł czas na imprezę, na którą zaproszeni byli jedynie pełnoletni. W związku z powyższym młody Rutkowski został wyproszony z imprezy, czego konsekwencją był jego płacz. Informator "Faktu" zdradził, że nikt nie spodziewał się tego, że detektyw Rutkowski postanowi zabrać swoje nieletnie dziecko na tego typu wydarzenie:

Państwo Rutkowscy byli mile widziani przez organizatorów wydarzenia, ale nikt się nie spodziewał, że przyjdą na imprezę dla osób pełnoletnich z dzieckiem, które niedawno celebrowało komunię. Niestety, ochrona z przykrością musiała odmówić synowi wejścia na wydarzenie. 10-latek zapozował z ukochanymi rodzicami, a później wrócił do domu. Państwo Rutkowscy bawili się z innymi gośćmi na wyjątkowym wydarzeniu i chętnie robili sobie pamiątkowe zdjęcia z fanami - zdradza informator Faktu.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Co ciekawe, na tej samej imprezie Marcin Hakiel i jego partnerka Dominika ogłosili, że spodziewają się dziecka, czego oczywiście nikt się nie spodziewał. Para przyznała, że to dopiero początek ciąży, ale uznali, że to idealny moment, aby podzielić się ze światem tą radosną nowiną.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Wojtek Gola nie szczędził czułości młodszej o 15 lat dziewczynie. Miłość kwitnie?