Do mediów społecznościowych trafiły zdjęcia z imprezy karnawałowej, w której uczestniczył Waldemar z 10. edycji randkowego show TVP. Internaucie nie widzieli jednak na nich Doroty, co bardzo ich zaniepokoiło. Pod postem rolnika rozpętała się burza, ukochana Waldemara musiała interweniować. Co się stało?

Waldemar z "Rolnika" na imprezie bez Doroty

Waldemar jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników 10. edycji miłosnego hitu TVP. Uczestnik show wzbudzał wiele emocji w programie i po jego zakończeniu wiele się nie zmieniło. Rolnik postanowił wybrać Ewę, która z biegiem czasu nie okazała się dobrym wyborem, dlatego postanowił odezwać się do Doroty. Para już od dłuższego czasu się razem spotyka, a swoim szczęściem chętnie chwalą się w mediach społecznościowych. Niestety zakochani nie mogą widywać się codziennie, ponieważ dzieli ich niemal 300 km, ale starają się regularnie spotykać. Ostatnio Waldemar z "Rolnika" bawił się na imprezie bez Doroty, co wywołało niemałą sensację.

Wspaniałą imprezę karnawałową z cudownymi ludźmi z Rolnik Szuka Żony, Sanatorium Miłości, The Voice Senior czas zacząć — napisał Waldemar.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" Instagram @c5waldi_passion_farmer

Waldemar z "Rolnik szuka żony" chętnie udostępniał zdjęcia i relacje na swoim Instagramie z imprezy karnawałowej, w której wziął udział. Wielu internautów oburzyło jednak to, że nie towarzyszyła mu Dorota. Pod jego postem rozpętała się dyskusja, jedni go atakowali, a drudzy bronili — głos zabrała również jego ukochana.

A gdzie ty sam balujesz bez Dorotki ??? — zapytała jedna z internautek.

Jezu kobieto, wiesz co to dawanie przestrzeni zaufanie do partnera? Czy wszędzie trzeba chodzić razem? — odpowiedziała kolejna.

A czy to zawsze trzeba iść na imprezę z 2 połówką ? Nie zawsze jest możliwość :) — odpwiedziała Dorota.

Zaufanie w związku to podstawa, doskonale to Pani ujęła i podoba mi się ta interpretacja . My sobie ufamy, a druga sprawa nie zawsze jak Dorotka napisała jest możliwość razem się pojawić. I nic w tym dziwnego dla mnie z czasem z powodu nieprzewidywalnego zdarzenia trzeba samemu wyjść — dodał Waldemar.

Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" kadr "Rolnik szuka żony" TVP

Na szczęście wśród zgryźliwych komentarzy pojawiły się również te pozywane. Rolnik usłyszał wiele komplementów i okazuje się, że wiele osób ma o nim bardzo dobre zdanie.

No proszę, wyglądasz, jak byś się chajtał. Elegancko

Panie Waldku, tak jak mówiłam w tym smokingu będzie klasa! Nie pomyliłam się! Pozdrawiam

Bardzo fajna fotka! My name is Bond — czytamy dalej w komentarzach.

A wy śledzicie losy uczestników 10. edycji "Rolnik szuka żony"?