Gotowe mieszanki musli często zawierają cukry i tłuszcze nasycone. Można uniknąć spożycia tych niezdrowych substancji robiąc musli samodzielnie.

Reklama

Musli to mieszanka płatków zbóż, suszonych owoców i orzechów. Może, ale nie musi być zdrowa. Wszystko zależy od tego, co jeszcze poza głównymi składnikami znajduje się w składzie produktu.

Musli – kiedy jest zdrowe

Naturalne mieszanki bez sztucznych dodatków, cukrów i tłuszczów pod przeróżnymi postaciami, są świetnym źródłem wielu witamin i składników mineralnych, które niezbędne są w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Wpływają na usprawnienie pracy układu pokarmowego dzięki dużej zawartości błonnika. Pomagają również sercu, na przykład obniżając poziom cholesterolu lub regulując ciśnienie krwi. Wpływają korzystnie na koncentrację i zapamiętywanie, wspomagają pracę mózgu.

Planujesz wdrożyć w życie zdrowe nawyki żywieniowe i ćwiczenia? Wykorzystaj Martes Sport kody rabatowe i kup akcesoria do ćwiczeń.

Zobacz także

Na co zwracać uwagę czytając etykietę

Poniżej przykłady składników, które nie powinny znaleźć się w musli, jeśli zakup ma być zdrowy:

Substancje słodzące (cukier, syrop glukozowo-fruktozowy) – składniki te zwiększają zawartość kalorii w produkcie i wpływają niekorzystnie na zdrowie. Między innymi w syropie glukozowo-fruktozowym, tak ochoczo dodawanym przez producentów do pożywienia, upatrywane są źródła epidemii otyłości w Stanach Zjednoczonych. Spożywanie tego dodatku w nadmiarze (o co nietrudno) może prowadzić również do cukrzycy.

Aspartam – słodzik, który można znaleźć w musli „diet” lub „fit”, szkodliwy dla zdrowia!

Olej palmowy – źródło niekorzystnych dla zdrowia nasyconych kwasów tłuszczowych, których spożywanie również prowadzić może do otyłości i cukrzycy , jak i podwyższenia poziomu cholesterolu, a co za tym idzie zmian miażdżycowych.

, jak i podwyższenia poziomu cholesterolu, a co za tym idzie zmian miażdżycowych. Polewy smakowe (czekoladowe, miodowe, itp.) – im mniej przetworzony produkt, tym zdrowszy. Producenci kuszą już najmłodszych konsumentów smacznymi płatkami śniadaniowymi, które mają kojarzyć się ze zdrowym śniadaniem, a często niestety niewiele mają z takim wspólnego.

Jak zrobić domowe musli?

Najpiękniejsze w robieniu domowego musli jest właśnie to, że obowiązuje pełna dowolność. Ważne, aby składniki wykorzystane do domowej mieszanki były wartościowe i nieprzetworzone, a skład całej mieszanki odpowiadał potrzebom i gustom autora. Można wykorzystać m.in.: płatki owsiane, orkiszowe, żytnie lub jęczmienne, suszone owoce (morele, śliwki, żurawinę), świeże owoce (jabłka, maliny, jagody), orzechy (migdały, orzechy nerkowca), miód, cynamon lub kakao do smaku. Wszystkie pożądane składniki wymieszać można z mlekiem, jogurtem naturalnym, lub kefirem.

Wykonanie mieszanki musli samodzielnie daje gwarancję, że zawartość to zdrowe, nieprzetworzone składniki bez sztucznych dodatków.