Już niedługo wystartuje nowa edycja programu "Nasz nowy domu". Możemy tylko domyślać się, że i tym razem nie zabraknie wzruszeń i wielkich emocji. Zanim jednak format powróci na antenę, Polsat już zafundował widzom sporo wrażeń. Właśnie przedstawiono nową gwiazdę!

Nagła zmiana w "Nasz nowy dom"

Za kilka tygodni stacje telewizyjne wystartują z jesiennymi ramówkami, pełnymi kontynuacji dobrze znanych nam formatów, ale i zupełnie nowych. Wiadomo już, że na antenie Polsatu zobaczymy ponownie "Taniec z gwiazdami ", a także nowe show "Moja mama i twój tata", które poprowadzi Katarzyna Cichopek.

Nie zabraknie również programu "Nasz nowy dom", którego ekipa po raz kolejny wyruszy w Polskę, by nieść pomoc potrzebującym rodzinom. Pod koniec maja ubiegłego roku sporym echem odbiło się zwolnienie Katarzyny Dowbor, która prowadziła format przez 10 lat i zatrudnienie na jej miejsce Elżbiety Romanowskiej. Choć początkowo fani nie byli do niej przekonani, zdaje się, że w końcu ich nastawienie się zmieniło, bo ponownie zobaczymy ją w 23. edycji. Okazuje się, że do ekipy dołączy ktoś jeszcze!

Wiesław Nowobilski, Elżbieta Romanowska, Marta Kołdej AKPA/Gałązka

Właśnie dowiedzieliśmy się, że do "Naszego nowego domu" dołączy nowy architekt, Kuba Babik! Mężczyzna może pochwalić się sporym doświadczeniem i chętnie wykorzystuje w swoich realizacjach nowinki i świeże trendy.

Przywitajcie nową postać w ekipie ''Nasz nowy dom''! W nowym sezonie do naszej ekipy specjalistów do spraw trudnych dołączy nowy architekt Kuba Babik. Kuba jest architektem z ponad siedemnastoletnim doświadczeniem. Wierzy, że to gdzie żyjemy, wywiera na nas ogromny wpływ, a czy jest lepsze miejsce, żeby swoimi projektami zmieniać ludzkie życie niż nasz program! Projekty Kuby wraz z projektami Martyny Kupczyk, Marty Kołdej i Macieja Pertkiewicza będziecie mogli podziwiać w Polsacie już jesienią, a tymczasem przywitajcie Kubę serdecznie!

Internauci naprawdę ciepło przyjęli nowego architekta i wygląda na to, że już nie mogą się doczekać, aż przyjrzą się bliżej jego projektom. Tymczasem w komentarzach również on sam postanowił zabrać głos.

Dzień dobry wszystkim. Dziękuję za tak miłe powitanie. Mam nadzieję, że moja obecność nie rozczaruje, a będzie wartością dodaną

Nie możemy się doczekać nowego sezonu "Nasz nowy dom".

