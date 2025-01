Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski mimo młodego wieku doskonale odnaleźli się w roli rodziców. Trzy małe córki to nie lada wyzwanie, ale i wielka radość, a teraz okazuje się, że w rodzinie Sylwii i Jana jest powód do świętowania! Influencerka pochwaliła się zdjęciem z USG, a następnie pokazała noworodka - o co chodzi?

Córka Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego świętuje urodziny. Pola ma już 5 lat

Sylwia i Jan Dąbrowscy poznali się lata temu, gdy byli jeszcze dorastającymi nastolatkami. Ich wielka przyjaźń przeistoczyła się w głębsze uczucie, które z kolei doprowadziło ich aż przed ołtarz. W między czasie urodziła się ich pierwsza córka- Pola, a następnie druga-Nela. W 2023 roku Sylwia Przybysz ponownie urodziła córeczkę i tym samym Jaśminka dołączyła do rodziny Sylwii i Janka. Małżeństwo nigdy nie kryło, że zależy im na dużej rodzinie i nie powiedzieli ostatniego słowa w zakresie dzieci. Dodatkowo, nie tak dawno wprowadzili się do swojej willi, która ma ponad 200 metrów i z pewnością pomieści dużą rodzinę Dąbrowskich.

Teraz Sylwia Przybysz podzieliła się z fanami wspaniałymi kadrami, ponieważ Pola właśnie skończyła 5 lat! Rodzice zorganizowali dziewczynce tort oraz balony, a Sylwia wróciła wspomnieniami do chwil, w których była w ciąży z Polą i wstawiła nagranie z USG. Podzieliła się też licznymi ujęciami córeczki.

Następnie na jej profilu pojawiło się zdjęcie, kiedy to mała Pola dopiero przyszła na świat. Niebywałe, że minęło już 5 lat od narodzin pierwszego dziecka Janka i Sylwii Dąbrowskich!

Sylwia Przybysz wraca do kariery muzycznej

W ostatnim czasie na profilu Sylwii Przybysz pojawiło się kilka nagrań, na których dziewczyna śpiewa. Fani od pewnego czasu prosili influencerkę, żeby wróciła do kariery muzycznej, ponieważ śpiew wychodzi jej bezbłędnie. Tak się właśnie stało i Sylwia coraz śmielej publikuje swoje wersje znanych piosenek, a fani nie kryją zachwytu. Niedawno dodała nawet zdjęcie, a w opisie napisała słowa, które napawają optymizmem jej najwierniejszych odbiorców!

To będzie muzyczny rok

Oznacza to, że Sylwia Przybysz faktycznie zamierza rozwijać swoją karierę muzyczną, a jej mąż Janek bardzo ją w tym wspiera. W rozmowie z nami zdradził, że jest zachwycony głosem żony.

Mi się marzy, żeby Sylwia jak najwięcej śpiewała, tym bardziej, że uwielbiam jej muzykę i twórczość, a cały czas odtwarzanie tych samych kawałków bywa monotonne, marzyło mi się, żeby Sylwia wydała coś nowego, żeby odświeżyć tę playlistę

To świetny czas na powrót do swoich korzeni, ponieważ wszystkie trzy córeczki mogą liczyć również na opiekę ze strony taty, a w tym czasie Sylwia może tworzyć nowe "kawałki muzyczne".

