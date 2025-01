Bez wątpienia Lena Góra należy do najciekawszych postaci polskiej branży aktorskiej. Wychowała się w artystycznej rodzinie i od zawsze czuła się inna. Część życia spędziła za granicą, ale nie było to łatwe doświadczenie. O Górze głośno zrobiło się w 2024 roku, gdy zagrała główną rolę w filmie „Imago”, za którą zdobyła nagrodę na festiwalu w Gdyni i nominację do Orłów. Wcieliła się w postać inspirowaną życiem jej matki, wokalistki działającej na trójmiejskiej scenie muzyki alternatywnej. Na koncie ma także udział w takich produkcjach jak „Noc w przedszkolu”, „Król”, „Roving Woman” czy „Święty”. Teraz wraca jako gwiazda serialu „Przesmyk”, który od 31 stycznia będzie można oglądać na platformie Max. Choć jej kariera przeżywa teraz wielki moment, Góra planuje przerwę.

Lena Góra jako nastolatka uciekła z domu za granicę

Obecnie Lena Góra to jedno z najgorętszych nazwisk w polskiej branży filmowej. Doświadczenie zdobywała w Polsce i za granicą. Jej życie od początku różniło się znacznie od tego, jakie prowadzili rówieśnicy. Przyszła na świat w artystycznej rodzinie. Ela Góra – matka aktorki – była wokalistką działającą w zespołach punkowych w Trójmieście. Ojciec był malarzem.

Mama Ela była piosenkarką. Ciągnęła na smyczy trójmiejską scenę alternatywną: Apteka, Pancerne Rowery, Szelest Spadających Papierków. To było niezwykłe zjawisko peerelowskiej kontrkultury – grupa buntowników i intelektualistów, a w niej moja mama, zawsze w męskim garniturze po starszych braciach, bo miała ich sześciu. Ojciec jest artystą malarzem. Oboje świetni w swojej sztuce i w magicznym postrzeganiu świata i temu oddani. Mieli do tego prawo! A ja sobie poradziłam sama, może właśnie dlatego, że nie miałam innego wyjścia – wyznała na łamach „Wysokich obcasów”.

Do szkoły Góra poszła, gdy miała dziewięć lat. Jej rodzice przeprowadzali się z miejsca na miejsce i niezbyt zależało im, by dopasować się do norm społecznych. Przyznała, że miała trudności w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami, ponieważ już jako dziecko większość czasu spędzała wśród artystów.

W szkole czułam się jak kaczka-dziwaczka. Byłam inna. Poszłam do szkoły dopiero w wieku dziewięciu lat, bo wcześniej rodzice prowadzili mało osiadły tryb życia. Ale okazało się, że jestem inteligentnym dzieckiem, przeszłam jakieś testy i poszłam od razu do drugiej klasy. Nie wiedziałam, jak rozmawiać z rówieśnikami, wychowywałam się na wernisażach ojca, pomiędzy artystami. Jak rodzice przychodzili do szkoły – tata w skórze i podartych spodniach, mama łysa – to można sobie wyobrazić, jak byli oceniani przez moich nauczycieli – powiedziała na łamach „Wysokich obcasów”.

Czasem jednak brakowało jej stabilizacji i stałego domu. Poczucie bezpieczeństwa odnalazła w teatrze. Jako nastolatka rozpoczęła warsztaty aktorskie u Szymona Jachimka w Teatrze Wybrzeże. Dwa lata później postanowiła odejść z instytucji, a także rodzinnego domu. Wówczas, jako 16-latka wyprowadziła się do Londynu. To była jej ucieczka z domu.

Lena Góra żyła w biedzie

W Londynie Lena Góra znalazła się w środowisku projektantów mody, artystów i modelek. Choć czuła się dobrze, po trzech latach postanowiła wyprowadzić się z Wielkiej Brytanii. Życiowa droga zaprowadziła ją aż do Stanów Zjednoczonych. Tam zamieszkała w Nowym Jorku. Gdy dostała rolę w spektaklu „Juliusz Cezar”, postanowiła zostać i tam spełnić amerykański sen.

Niestety szybko dogoniła ją szara rzeczywistość. Góra zmagała się z poważnymi problemami finansowymi. Ledwo mogła opłacić mieszkanie. Pieniędzy wystarczało jej na najtańsze chińskie pierożki. Choć bywała na imprezach, na których pojawiały się międzynarodowe gwiazdy, później musiała żywić się pieczywem ze śmietnika piekarni.

Wieczorami chodziłam na kolacje czy imprezy, na których byli np. Mary Kate i Ashley Olsen czy Kanye West, a rano jadłam bułki ze śmietnika polskiej piekarni na Greenpoincie – zdradziła w „Wysokich Obcasach”.

W pewnym momencie postanowiła odpocząć od aktorstwa. Miała dość grania mało ambitnych ról filmowych. Uważała, że stać ją na więcej. Razem z kolegą z branży rozpoczęła „dziki romans”. Para ruszyła w podroż po Ameryce, a nawet wzięła ślub na pustyni, udzielony przez szamankę.

Rzuciłam więc to i pięć lat życia spędziłam z ziomkiem, modelem, którego poznałam jeszcze w Nowym Jorku na jakiejś sesji. A że mieliśmy tak samo dosyć modelingu, to zrzuciliśmy się na furę z lat 60. — Buicka grand sport 69 bez dachu, którego kiedyś do teledysku do piosenki „Johnny and Mary” wypożyczył Bryan Ferry. Żyliśmy właśnie z tego wypożyczania, czasem pozowaliśmy do zdjęć. To był taki słodki, dziki romans. Przemierzaliśmy wzdłuż i wszerz Amerykę, poznając jej skrajności, pijąc whisky, całując się, chodząc na dziwne imprezy. Wzięliśmy nawet ślub – ja miałam 21 lat, on 23 – udzieliła go nam szamanka na pustyni Mojave. (...) Mój dziki romans się skończył, kiedy w końcu przypomniałam sobie, że jednak chciałabym robić filmy. I rozwiedliśmy się, a ja zaczęłam pisać własne scenariusze — opowiadała.

Lena Góra robi karierę w Polsce

Dzisiaj Lena Góra jest wschodzącą gwiazdą polskiej branży. 35-letnia aktorka ma już na koncie sporo interesujących ról. Pojawiła się w takich filmach jak „Fail” oraz „Female Fight Club”. Do jej najgłośniejszych projektów należą „Roving Woman” i „Imago”, do których napisała scenariusze. Za rolę w drugim z wymienionych tytułów została nominowana do Orłów i zgarnęła Złotego Lwa. W pewnym stopniu zagrała w nim swoją mamę.

Aktorka dzieli życie między Polskę a Stany Zjednoczone. Cieszy się, że coraz więcej filmowców docenia jej talent w ojczyźnie. Zagrała w kilku głośnych serialach jak „Król”, „Zołza” oraz „Będziemy mieszkać razem”. Niedługo będzie się mówiło jej głównej roli w głośnej produkcji „Przesmyk”.

Lena Góra została gwiazdą serialu „Przesmyk”, a teraz robi przerwę

W piątek, 31 stycznia na platformie Max pojawi się serial „Przesmyk”, w którym Lena Góra zagrała główną rolę. W szpiegowskiej produkcji aktorka wcieliła się w postać Ewy Oginiec, agentce, która po osobistej tragedii planuje wycofać się z wywiadu. Marzy o rozpoczęciu normalnego życia. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy jej partner znika bez śladu po tym, jak zostaje zdemaskowany przez rosyjską agenturę.

Wydaje się, że Góra jest w świetny momencie swojej kariery. Mimo to aktorka planuje zrobić sobie przerwę, co niedawno ujawniła na łamach serwisu Plejada. Zdradziła, że chce pozamykać pewne projekty artystyczne. Nie ukrywa też, że ostatnie role kosztowały ją wiele emocji i wysiłku.

Góra stwierdziła, że musi ustalić priorytety i zastanowić się, co dalej chce robić ze swoją karierą.

W międzyczasie zrobiłam jeszcze jeden film i teraz już faktycznie robię przerwę. Jestem już taką osobą, taką twórczynią, że za głęboko wchodzę, żeby móc tak prześlizgiwać się po powierzchni z jednego projektu w drugi. Faktycznie, dopiero co zagrałam swoją własną mamę, dopiero co przejechałam swoje życie po pustyni w „Roving Woman” czy „Imago” swoją mamę – powiedziała na łamach serwisu Plejada.

Możemy jednak być pewni, że to nie jest ostatnie słowo Leny Góry i aktorka wróci z kolejnym, interesującymi kreacjami.

