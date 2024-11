Magda Gessler szturmem weszła do show-biznesu i podbiła serca Polaków. Restauratorka zasłynęła głównie dzięki udziałowi w programach takich jak "Kuchenne rewolucje" czy "MasterChef" i choć zazwyczaj nie mówi zbyt wiele, o swoim życiu prywatnym to przed naszą kamerą opowiedziała, co dzieje się po zgaśnięciu telewizyjnych kamer.

Taką babcią jest Magda Gessler: "Jest jak we włoskich, fajnych rodzinach"

Magdę Gessler w mediach społecznościowych śledzi tłum wiernych fanów i choć restauratorka na swoim Instagramie wrzuca posty związane z pracą, to czasem uchyli rąbka tajemnicy i pokaże, jak wygląda jej życie prywatne. Restauratorka prywatnie jest mamą i ma dwoje dorosłych już dzieci - Tadeusza i Larę. Jej pociechy same doczekały się już potomstwa - Lara jest mamą Nany i Bernarda, a jej Tadeusz doczekał się dwóch synów: Antoniego i Teodora. Wiele osób zastanawia się jaką babcią jest Magda Gessler. Restauratorka nie ukrywa, że wnuki są dla niej najważniejsze i chętnie spędza z nimi czas. Zapytaliśmy ją, jak wyglądają jej dni, gdy ma wolne. Gessler nie ukrywała, że wtedy jej dom jest pełen jej wnuków.

Cudownie, ponieważ mój dom jest zawalony dziećmi, wnukami i naprawdę jest taka wolność, wszyscy się radują, cieszą. Nie ma porządku, wszystko jest do góry nogami. Nena, Bernard, Antoś i Teodor - wszyscy absolutnie szaleją i naprawdę niema przeproś. Wtedy naprawdę jest tak jak we Włoskich fajnych rodzinach - wyznała.

A co jeszcze powiedziała w rozmowie z nami? Przekonajcie się sami, oglądając wideo!

