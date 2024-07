Nic nie zastąpi smaku świeżych, sezonowych warzyw i owoców, ale poza sezonem mrożone warzywa mogą być równie dobrym wyborem. Prawidłowo przechowywane mrożone warzywa mają podobne właściwości do świeżych, ale dobrze jest sprawdzić zawartość sklepowej mrożonki i zapoznać się z etykietą.

Kiedy mrożone warzywa są zdrowe

Mrożone warzywa są zdrowe, jeśli zamrożone, przechowywane i rozmrażane są we właściwych warunkach. Wpływ na cały proces mają jedynie osoby, które mrożą warzywa samodzielnie. Pozostali, zaopatrujący się w mrożonki w sklepach, muszą zaufać producentom, że dołożyli oni wszelkich starań, aby produkt był we właściwy sposób mrożony i transportowany do sklepu. W celu utrzymania jakości produktu należy przestrzegać instrukcji znajdującej się na opakowaniu i rozmrażać warzywa zgodnie ze znajdującymi się tam wskazówkami.

Mrożone warzywa na pewno są zdrowszym wyjściem poza sezonem, gdy w sklepach jedyne świeże warzywa, to te importowane, często pełne chemicznych dodatków konserwujących i wielokrotnie opryskiwane. Warzywa, jeśli były zamrożone zgodnie z wymogami, nie tracą w procesie mrożenia swoich składników lub tracą ich niewiele. Największe ubytki odnotowuje się w przypadku witaminy C. Poziom pozostałych witamin i pierwiastków pozostaje zbliżony do poziomu sprzed zamrażania. Proces mrożenia zapewnia produktom trwałość, wiec w mrożonych warzywach nie powinny znaleźć się dodatkowe konserwanty.

Kiedy mrożone warzywa mogą okazać się niezdrowe

Warzywa mrożone mogę być rozmrożone wyłącznie jeden raz. Zatem jeśli istnieją jakiekolwiek przesłanki, że warzywa były rozmrożone wcześniej – należy z nich zrezygnować. Nie tylko utraciły wiele cennych wartości odżywczych, ale mogą też zaszkodzić zdrowiu. Należy przyjrzeć się bacznie etykiecie produktu. Taka sama zasada dotyczy warzyw mrożonych, jak i pozostałych produktów spożywczych – im mniej składników wypisanych jest na etykiecie, tym większa szansa, że produkt jest zdrowy. Jeśli warzywa mrożone są wyłącznie z dodatkiem naturalnych przypraw, można sięgnąć po nie bez wahania. Ale już dodatek sosów sprawia, że danie staje się dużo bardziej kaloryczne. Zwłaszcza dodatek utwardzonych tłuszczów roślinnych powinien zniechęcić do zakupu tego wyrobu, gdyż tłuszcze te mają wyłącznie niekorzystny wpływ na zdrowie.

