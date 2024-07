Masło orzechowe może, ale nie musi być zdrowe. Zależy to od składników, które są wykorzystane do jego produkcji. Samodzielne zrobienie masła pozwoli mieć pewność, że jest najwyższej jakości. Masło orzechowe bez dodatku utwardzonych tłuszczów, cukru i konserwantów korzystnie wpływa na samopoczucie.

Reklama

Dlaczego masło orzechowe jest zdrowe

Masło orzechowe jest zdrowe, bo zdrowe są orzechy. Pomimo swojej kaloryczności cieszą się bardzo dobrą sławą. Są one bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wspomagają zarówno pracę układu krwionośnego, jak i nerwowego. Pomagają obniżać poziom złego cholesterolu. Substancje zawarte w orzechach usprawniają także pracę mózgu: pomagają w koncentracji i zwiększają zdolność zapamiętywania. Orzechy poprawiają nastrój, gdyż po ich spożyciu organizm wytwarza hormon szczęścia - serotoninę. Dzięki zawartości magnezu i potasu usprawniają pracę mięśni i pomagają im się regenerować.

Kiedy masło orzechowe zdrowe nie jest

Decyzja o kupieniu gotowego produktu powinna być poprzedzona przeczytaniem składu masła orzechowego – wszelkiego rodzaju utwardzone tłuszcze powodują, że produkt przestaje być zdrowy. Dodatki cukru czy substancji słodzących, jak i sztucznych konserwantów, również umniejszają jego wartość. Dlatego osoby, które mają chwilę wolnego czasu, a w kuchni mają blender, mogą wykorzystać go do przygotowania domowego masła, które będzie miało zdrowy skład.

Jak zrobić w domu masło orzechowe?

Żeby samodzielnie zrobić masło orzechowe potrzebny jest blender (najlepiej o większej mocy), orzeszki ziemne oraz sól. Obrane fistaszki trzeba posolić i uprażyć na patelni, aby uzyskały złoty kolor i aby wydobyć ich aromat. Potem trzeba uzbroić się w chwilę cierpliwości i blendować orzechy. Ich konsystencja będzie zmieniała się z każdą minutą – od widocznych i wyczuwalnych kawałków orzechów, poprzez konsystencję przypominającą piasek. Celem jest wytrącenie z orzeszków ich naturalnego oleju i blendowanie masy do momentu, w którym uzyska ona wilgotną i gęstą konsystencję. Może to zająć od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, w zależności od mocy blendera. Opcjonalnie można urozmaicić smak masła różnymi dodatkami: gorzką czekoladą, suszonymi owocami lub miodem.

Zobacz także

Masło orzechowe smakuje dobrze zarówno samo, jak i z dodatkami. Może być podawane na słodko i słono, w wersji łagodnej i pikantnej.