Zielone banany zawierają dużo skrobi, zaś żółte – cukru. Banany budzą wiele kontrowersji – nie można ich uznać za zupełnie zdrowe, ponieważ mają dużo fruktozy, węglowodanów, wysoki indeks glikemiczny, a także mogą uczulać. Z drugiej strony – to bogactwo składników mineralnych, szczególnie potasu i witamin.

Banany na diecie – wartości odżywcze bananów

Banany to źródło witamin i minerałów. Owoce te zawierają bardzo dużo potasu - w 100 gramach bananów znajdziemy 380 miligramów potasu. Dorosły człowiek powinien każdego dnia dostarczyć organizmowi 2000-3000 mg tego pierwiastka, odpowiedzialnego za prawidłową pracę układu nerwowego, nerek, mięśni i umiejętność koncentracji. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o zawartość składników mineralnych w bananach, jest magnez – 40 mg (dorosły człowiek powinien dostarczać dziennie 300-400 mg magnezu). Banany można uznać za zdrowe także ze względu na zawartość fosforu – 28 mg (zalecana dzienna dawka dla człowieka dorosłego to 700 mg) i wapnia – 8 mg (zalecana dzienna dawka dla człowieka dorosłego mieści się w przedziale 800-1200 mg). Banany uzupełniają dietę w witaminy: A, B, C, E, K.

Banany w diecie – nie do końca zdrowe

Bananów na pewno nie powinny jeść osoby z nadwagą oraz cukrzycy (ze względu na wysoki indeks glikemiczny bananów oraz dużą zawartość cukru prostego i węglowodanów). Banany mogą zaszkodzić osobom uczulonym na lateks – roztwór kauczuku, ponieważ po zjedzeniu tego owocu może wystąpić reakcja alergiczna (kauczuk produkowany jest między innymi przez bananowce). Żeby banany miały wygląd, jakiego oczekują konsumenci, dodaje się do nich ponad 400 typów agrochemikaliów, które mogą przyczyniać się do niepłodności i nowotworów. Jeden hektar uprawy bananów wymaga użycia około 30 kilogramów pestycydów rocznie (do europejskich zbóż używa się niecałe 3 kg chemikaliów).