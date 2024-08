Jan Dąbrowski rozpoczął swoją karierę medialną naprawdę wcześnie. Już jako nastolatek prowadził kanał na platformie Youtube, a niedługo później trafił do telewizji. Widzowie mogą kojarzyć go z "The Voice Kids", gdzie rozwijał swój warsztat dziennikarski. Teraz ku zaskoczeniu wszystkich Jan Dąbrowski ogłosił radosną nowinę. Zobaczcie, o co chodzi tym razem!

Jan Dąbrowski spełnia się w roli ojca i męża. Wraz z Sylwią Przybysz doczekał się trzech córek i nie kryje, że w przyszłości chciałby mieć więcej potomstwa. Nie da się ukryć, że młode małżeństwo jest ze sobą bardzo szczęśliwe, a w ostatnim czasie Jan i Sylwia odważyli się nawet na poważny krok w ich życiu i kupili dom. Influencerzy często dzielą się kadrami ze swojego życia w nowym miejscu, a teraz Jan Dąbrowski podzielił się radosną nowiną. Tego nie spodziewał się nikt.

Szykujcie telewizory @voiceofpoland - napisał Jan na swoimi Instagramie.

Okazuje się, że Jan Dąbrowski dołączył do grona prowadzących "The Voice of Poland"! Dotychczas pracował przy "siostrzanej" wersji programu -"The Voice Kids". Fani nie kryją zachwycenia:

Aaaa!!! Nie mogę się doczekać - napisała żona Janka- Sylwia.

Będzie oglądane!

Ale super!

TOP. Idealna osoba na idealnym miejscu! - rozpisują się fani.

Już wcześniej spekulowano o tym, że Jan Dąbrowski będzie prowadzącym show. Co ciekawe, na początku sierpnia portal Plejada postanowił zapytać Jana Dąbrowskiego o jego ewentualne dołączenie do ekipy "The Voice of Poland". Wówczas influencer nie mógł zbyt wiele zdradzić i powiedział wymijająco:

Dzisiaj dostałem przypomnienie na Instagramie ze zdjęciem sprzed kilku lat, gdy prowadziłem The Voice Kids. Cudowne wspomnienia, więc jeśli będzie mi dane jeszcze raz prowadzić program tego typu, to będę przeszczęśliwy - wyznał Jan.

Jak się okazuje prowadzącymi zbliżającej się edycji "The Voice of Poland" będą: Paulina Chylewska i Maciej Musiał, a teraz okazuje się, że Jan Dąbrowski również będzie gospodarzem show. Co ciekawe, jurorami 15. edycji programu zostali: Tomson i Baron, Kuba Badach, Lanberry oraz Michał Szpak.

Cieszycie się?

