Aneta Glam, jedna z najpopularniejszych uczestniczek hitowego programu "Żony Miami" w ostatnim czasie przeszła prawdziwą rewolucję w swoim życiu i zakończyła 12-letni związek z 74-letnim multimilioner George'em Wallnerem. Oboje mieli inne wizje dotyczące przyszłości i zdecydowali, że ich drogi się rozchodzą. To nie jedyny ważny i przełomowy czas w życiu Anety Glam. W rozmowie z reporterem Party.pl przyznała, co jeszcze zdarzyło się w jej życiu, że całkowicie nią wstrząsnęło!

Aneta Glam, znana z programu "Żony Miami", od kilku lat prowadzi wegański styl życia. Celebrytka, która niedawno ogłosiła rozstanie z ukochanym, podkreśla, że dieta roślinna pozwala jej utrzymać szczupłą sylwetkę bez konieczności intensywnych treningów. Okazuje się, że za decyzją o przejściu na weganizm stało kilka ważnych wydarzeń. Aneta Glam poruszona mówi wprost:

Gwiazda "Żon Miami" podkreśla, że przez wiele lat nie miała świadomości, jak są wykonywane produkty, które ma w swojej szafie, również drogie torby Chanel, Prada czy Gucci.

Okazuje się, że jednym z przełomowych momentów był czas pandemii, kiedy Aneta Glam zachorowała i przebywała w izolacji: