Dieta na redukcję tkanki tłuszczowej powinna być bogata we wszelkie składniki i minerały, ale są produkty, z których należy zrezygnować i sprzyjać to będzie zarówno chudnięciu, jak i ogólnej kondycji organizmu. Produkty, które nie będą sprzyjały chudnięciu na diecie redukcyjnej, to zarówno te zawierające cukier i syrop glukozowo-fruktozowy, jak i utwardzone tłuszcze roślinne.

Cukier i syrop glukozowo-fruktozowy

O tym, że cukier sprzyja tyciu, nie trzeba już chyba nikogo przekonywać. Ma również niekorzystny wpływ na ogólny stan zdrowia. Szybko podnosząc poziom glukozy we krwi powoduje, że trzustka wydziela dużą ilość insuliny, aby zredukować stężenie glukozy. Jeśli cukier nie zostanie wykorzystany na bieżące wydatki energetyczne, zmagazynowany zostanie w wątrobie (w postaci glikogenu), ale gdy będzie go ponad limit – odłożony zostanie w tkance tłuszczowej. Syrop glukozowo-fruktozowy, tak chętnie wykorzystywany przez producentów żywności jako zamiennik cukru, również przyczynia się do powstawania tkanki tłuszczowej i zmian miażdżycowych.

Wszelkiego rodzaju słodycze, ale również dosładzane sztucznie soki, jogurty czy płatki śniadaniowe powinny być wykluczone z jadłospisu podczas diety redukcyjnej.

Alkohol a dieta redukcyjna

Osoby chcące zredukować ilość tkanki tłuszczowej, powinny również uwzględnić fakt, że alkohol nie sprzyja odchudzaniu. Po pierwsze jest to produkt wysokokaloryczny – kieliszek wina może zawierać od 107 do 275 kcal (w zależności od tego, czy jest to wino białe, czerwone, słodkie czy wytrawne), kieliszek wódki to 110 kcal, 330 ml jasnego piwa z kolei ma 150 kcal. Są to tzw. puste kalorie, które nie dostarczają składników odżywczych. Trawienie spożytych podczas picia alkoholu cukrów i tłuszczów (pochodzących z jedzenia) jest znaczenie spowolnione, gdyż organizm poświęca energię na trawienie alkoholu, a cukry i tłuszcze odkładane są w tkance tłuszczowej.

Utwardzone tłuszcze roślinne

O ile oleje roślinne są źródłem cennych składników, o tyle utwardzone (czy inaczej uwodornione) tłuszcze nie oferują nic wartościowego. Utwardzone tłuszcze roślinne są przyczyną nie tylko odkładania się tkanki tłuszczowej, ale przyjmowane w dużych ilościach (o co jak się okazuje nietrudno) powodują choroby układu sercowo-naczyniowego, podwyższając stężenie złego (LDL) cholesterolu we krwi i zaniżając poziom tego dobrego (HDL), prowadząc docelowo m.in. do zmian miażdżycowych. Produkty, które często zawierają utwardzone tłuszcze, zatem te, których należy się wystrzegać, to m.in.: wyroby przemysłu cukierniczego i ciastkarskiego, jedzenie typu fast food (do smażenia w restauracjach wykorzystywane są najczęściej różnego rodzaju frytury), margaryny, chipsy.

Wyeliminowanie powyższych produktów nie tylko pozwoli schudnąć, ale poprawi ogólny stan zdrowia.