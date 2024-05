Anna Lewandowska często dzieli się z obserwatorami kadrami ze swojej codzienności i informuje, co u niej słychać. Żona Roberta Lewandowskiego na swoim profilu głównie pokazuje zdrowe jedzenie, treningi i promuje swoje marki, a także pokazuje swoje urocze córeczki- Klarę i Laurę. Niespodziewanie Lewandowska zaskoczyła fanów nowym Instastories i zaprezentowała się w niecodziennej odsłonie. Przy okazji miała prośbę do fanów.

Reklama

Anna Lewandowska apeluje do swoich fanów

Anna i Robert Lewandowscy doczekali się dwóch córeczek: Klary, która urodziła się 4 maja 2017 roku i Laury, która urodziła się 3 lata później, 6 maja 2020 roku. Dlatego w ostatnim czasie małżeństwo miało podwójną okazję do świętowania i wyprawili huczne urodziny dla swoich pociech. Mimo natłoku obowiązków związanych z wychowaniem dzieci i prowadzeniu kilku marek "Lewa" nie zaniedbuje swojego profilu na Instagramie i regularnie odzywa się do swoich obserwatorów i dzieli się swoimi przemyśleniami. Tym razem Anna postawiła na nietypową stylizację i zwróciła się z apelem do fanów, aby się z niej nie śmiali.

Instagram @annalewandowska

Anna Lewandowska opublikowała Instatsory, w którym poprosiła fanów, żeby się z niej nie śmiali. Obserwatorzy przecierali oczy ze zdziwienia, patrząc, w co wystroiła się znana trenerka.

Dzień dobry, dzień dobry. Proszę się ze mnie nie śmiać zaczęła tajemniczo żona Roberta.

Instagram/Anna Lewandowska

"Lewa" do nagrania Instastory przyodziała opaskę z kocimi uszami. Trzeba przyznać, że trenerce bardzo pasowała! Żona Roberta Lewandowskiego przyznała, że oczywiście chodzi jej o to, żeby fani nie śmiali się z jej opaski. Przy okazji zaprezentowała się w naturalnej odsłonie, bez makijażu.

Z mojej super opaski. To Laury. Jedyna, jaką znalazłam, a zaraz będę sobie robiła maseczkę, bo siadam do pracy przed komputerem dodała Lewandowska.

Jak Wam się podoba Lewandowska w takiej odsłonie? My jesteśmy fanami!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy będą mieli kolejne dziecko? Piłkarz wspomniał o synu

Instagram/Anna Lewandowska