Sylwia Grzeszczak to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, ale jak każda gwiazda, stawiała kiedyś swoje pierwsze kroki w branży. Okazuje się, że nie należały one do najłatwiejszych i wokalistka musiała zmierzyć się ze sporą dawką stresu. Gwiazda pojawiła się w popularnym programie TVP , gdzie opowiedziała o zaskakującym incydencie, do którego doszło tuż przed wejściem na scenę. Niewiarygodne, że i tak postanowiła zaśpiewać.

Sylwii Grzeszczak wypadły zęby przed wejściem na scenę

Sylwia Grzeszczak występuje na scenie od najmłodszych lat, a swoje pierwsze kroki stawiała w programie "Od przedszkola do Opola". Od tego czasu minęło już wiele lat, a wokalistka ma na swoim koncie wiele muzycznych osiągnięć, m.in. nieraz otrzymała platynową płytę czy wystąpiła na wielu muzycznych festiwalach.

W 1995 roku wokalistka po raz pierwszy zadebiutowała na scenie, mając zaledwie pięć lat. Grzeszczak wykonała wówczas piosenkę Krzysztofa Krawczyka "Byle było tak". Stres okazał się tak silny, że zaledwie dwa dni przed tym występem doszło do pewnego incydentu...

W 1995 roku Sylwia Grzeszczak wystąpiła w programie TVP "Od przedszkola do Opola" mając zaledwie pięć lat. Kilka lat temu, gdy pojawiła się w programie "Świat się kręci" i produkcja postanowiła przypomnieć na antenie fragment występu. Wokalistka nie kryła wzruszenia, ale również postanowiła podzielić się pewną historią, która miała miejsce w tamtym czasie.

O matko! Zobaczcie na te nogi! Wypadły mi w ogóle zęby 2 dni przed programem. Nie wiem, czy to ze stresu — powiedziała Sylwia Grzeszczak.

Na szczęście, wypadek nie miał wpływu na dalszy rozwój kariery Sylwii Grzeszczak, która potoczyła się w bardzo pomyślny dla niej sposób. Niestety, nie można do końca powiedzieć tego samego o jej życiu prywatnym: W 2014 roku wokalistka stanęła na ślubnym kobiercu z Marcinem Piotrowskim znanym również jako "Liber", z którym również jest związana zawodowo. Niestety we wrześniu ubiegłego roku Sylwia Grzeszczak i Liber się rozstali, ale pomimo tego wciąż utrzymują relacje zawodowe. Ta wiadomość wstrząsnęła fanami pary, którzy mają nadzieje, że para jednak wróci do siebie.

Spodziewalibyście się takiego incydentu w historii kariery Sylwii Grzeszczak?

