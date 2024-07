Kup piłkę gimnastyczną, można na niej ćwiczyć w ciąży w bezpieczny sposób. O ile konieczność ograniczenia ruchu nie wynika z zaleceń lekarza prowadzącego ciążę, możesz, a nawet powinnaś, wykonywać ćwiczenia, które utrzymają cię w dobrej kondycji i złagodzą np. ból kręgosłupa. Dowiedz się jak bezpiecznie ćwiczyć na piłce.

Reklama

Skręty na piłce gimnastycznej

Usiądź na piłce gimnastycznej w dość szerokim rozkroku. Upewnij się, że twoja pozycja jest stabilna i bezpieczna. Zegnij ręce w łokciach i podnieś je tak, żeby znajdowały się prostopadle do podłogi na wysokości piersi. Powoli rób skręty: w prawo i w lewo. Wykonaj 20 skrętów.

Skłony bokiem na piłce gimnastycznej

Usiądź w stabilnej pozycji na piłce gimnastycznej. Unieś obie ręce wyprostowane. Z wyprostowanymi plecami sięgaj prawą ręką w lewą stronę, a lewą w prawą. Powtórz takie skłony 20 razy.

Kręcenie biodrami na piłce gimnastycznej

Usiądź w rozkroku na piłce gimnastycznej. Wykonuj na niej koliste ruchy biodrami, najpierw zgodnie z ruchem wskazówek zegara, potem odwrotnie. Staraj się, żeby twoje ruchy były powolne, płynne, ale też precyzyjne. Ćwicz tak przez 1 albo 2 minuty.

Podnoszenie bioder na piłce gimnastycznej

Połóż się na podłodze. Ręce powinny spoczywać wzdłuż ciała. Nogi zegnij w kolanach i połóż łydki na piłce gimnastycznej. Unoś biodra najwyżej, jak potrafisz, a następnie opuszczaj je powoli na podłogę. Powtórz to 10-15 razy.

Zobacz także

Toczenie piłki gimnastycznej po podłodze

Uklęknij na podłodze przodem do piłki. Usiądź na piętach. Połóż na piłce obie dłonie. Powoli przesuwaj ją do przodu tak, żeby nie stracić równowagi. Następnie przytocz ją w ten sam sposób do siebie. Powtórz ćwiczenie 15-20 razy.

Jak bezpiecznie ćwiczyć w ciąży?

Wszystkie wykonywane przez ciebie ruchy powinny być delikatne i płynne. Zadbaj o to, żeby twoja pozycja podczas ćwiczeń była stabilna. Jeśli w trakcie ćwiczeń poczujesz jakiekolwiek niepokojące objawy, np. ból brzucha, skurcze, zawroty głowy, przerwij je. Jeśli objawy nie ustąpią, udaj się do lekarza.