Andrzej Głownia urodził się 9 listopada 1951 w Gdańsku. Był polskim piłkarzem grającym na pozycji napastnika. W 1969 roku rozpoczął karierę w Lechii Gdańsk. Grał również we Flocie Gdynia, w Arce Gdynia i Wisła Garfield (USA). Od 3 kwietnia 2004 roku ma swoją gwiazdę w Alei Gwiazd na stadionie przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku. W 1972 roku został doceniony w plebiscycie "Głosu Wybrzeża" na najbardziej cenionego piłkarza regionu.

22 września br. Lechia Gdańsk poprzez media społecznościowe przekazała smutną informację o śmierci swojego piłkarza. Andrzej Głownia "Lufka" zmarł w wieku 72 lat. Piłkarz kojarzony był przede wszystkim przez starsze pokolenia, ale jego gra odcisnęła piętno na polskiej piłce nożnej. Na oficjalnym Facebooku Lechii Gdańsk pojawiło się zdjęcie byłego piłkarza klubu, a pod nim wzruszające pożegnanie.

Niestety, to kolejna smutna informacja w ostatnich dniach. Dziś w wieku 72 lat zmarł Andrzej Głownia, wychowanek i były zawodnik Lechii Gdańsk. Ś.P. Andrzej Głownia, ps. 'Lufka' był jednym z najlepszych zawodników Lechii w latach 70-tych. Został uhonorowany gwiazdą w „Alei Gwiazd” na stadionie przy ul. Traugutta 29. W 1973 roku wygrał plebiscyt na najpopularniejszego piłkarza Wybrzeża. O terminie i miejscu pogrzebu poinformujemy po jego wyznaczeniu. Rodzinie i bliskim zmarłego pragniemy złożyć najszczersze kondolencje – czytamy na profilu Lechii w mediach społecznościowych.

Pod postem pojawiło się również mnóstwo komentarzy upamiętniających sportowca. Fani nie mogli uwierzyć, że odszedł od nich tak szybko i w samych superlatywach opisali jego grę przez lata w ukochanym klubie: