Tuż przed długo oczekiwaną galą Złotej Piłki, która odbędzie się w Paryżu, w sieci pojawiły się przecieki sugerujące, że laureatem nagrody za rok 2024 może zostać Vinicius Junior, brazylijska gwiazda Realu Madryt. Wyniki te wywołały ogromne emocje, a fani na całym świecie komentują niespodziewane przecieki dot. rozstrzygnięcia plebiscytu.

Reklama

Złota Piłka 2024. Wyciekły wyniki plebiscytu

Wyciek, który zyskał uwagę mediów i kibiców, sugeruje, że Vinicius Junior pokonał faworytów takich jak Erling Haaland czy Kylian Mbappe, dotychczas wskazywanych jako czołowych pretendentów do Złotej Piłki 2024. Co więcej, kolejną zaskakującą informacją jest relatywnie niskie miejsce Daniego Carvajala, co wzbudziło kontrowersje wśród fanów. Choć tego typu wycieki wyników zdarzały się już wcześniej – jak w zeszłym roku, kiedy informacje o wygranej Leo Messiego okazały się prawdziwe – tegoroczne doniesienia są nadal nieoficjalne.

Plebiscyt Złotej Piłki jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie futbolu, a ostateczne wyniki ogłaszane są podczas uroczystej gali, która każdego roku przyciąga gwiazdy i osobistości ze świata piłki nożnej. Możliwe zwycięstwo Viniciusa byłoby znaczącym sukcesem dla brazylijskiego zawodnika, który zyskał uznanie dzięki wybitnym umiejętnościom i kluczowym bramkom zdobywanym dla Realu Madryt.

Nieoficjalne wyniki wzbudziły szerokie spekulacje i emocje, a fani z niecierpliwością oczekują oficjalnego ogłoszenia laureata podczas gali w Paryżu. Czy Vinicius Junior rzeczywiście zdobędzie Złotą Piłkę? Na ostateczne potwierdzenie trzeba jeszcze chwilę poczekać, ale atmosfera wokół plebiscytu już teraz jest napięta.

Reklama

Przypomnijmy, że w tym roku wśród 30 nominowanych zawodników nie znalazł się Robert Lewandowski.