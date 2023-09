Brat Grzegorza Krychowiaka w zabawny sposób skomentował przegrany mecz Polski z Senegalem. Za nami pierwsze spotkanie naszej kadry na Mundialu w Rosji, które niestety zakończyło się zwycięstwem reprezentacji Senegalu 2:1. Wczorajsza porażka wzbudziła ogromne emocje wśród fanów piłki nożnej, zwłaszcza, że jednego gola dla przeciwników strzelił reprezentant Polski, Thiago Cionek, który już po meczu komentował swojego samobója: Nie widziałem dokładnie, jak ta bramka padła. Wiem, że stało się najgorsze, co może się stać na mistrzostwach świata – czyli kontuzja albo samobój. Niestety, przytrafiło mi się to drugie. Starałem się asekurować Wojtka Szczęsnego. Rywal nie uderzył dokładnie, nie zdążyłem położyć nogi idealnie. No i stało się…-mówił Cionek. Przegrany mecz Polaków postanowił skomentować również brat Grzegorza Krychowiaka. Tomasz Krychowiak w swoim wpisie na Instagramie nawiązał do samobójczego gola naszego reprezentanta. Jak to jest? Polska strzeliła dwie bramki i przegrali - żartował Tomasz Krychowiak. Ciekawe, jak na komentarz brata zareaguje sam Grzegorz Krychowiak, który po wczorajszej przegranej z Senegalem z pewnością nie jest w zbyt dobrym nastroju... Zobacz także: Ukochana Krychowiaka żyje jak księżniczka. Prywatne wyspy, wykwintne restauracje... Jakie jeszcze luksusy jej zapewnia? Brat Grzegorza Krychowiaka zamieścił w sieci komentarz po przegranym meczu Polski. Happy birthday big brother 😘🎉🎊🎁 Post udostępniony przez Grzegorz Krychowiak (@grzegorz.krychowiak) Kwi 25, 2018 o 6:50 PDT Polacy przegrali mecz z Senegalem 2:1. Bramkę dla naszej kadry strzelił Grzegorz Krychowiak.