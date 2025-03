Program "Kanapowcy i Kanapowczynie" emitowany na kanale TTV to reality show, który pokazuje historie osób prowadzących siedzący tryb życia i zmagających się z nadwagą. Bohaterowie programu przez lata unikali aktywności fizycznej i zdrowej diety, spędzając większość czasu na kanapie, co negatywnie wpłynęło na ich zdrowie i samopoczucie.

W programie uczestnicy podejmują wyzwanie zmiany swojego stylu życia. Pod okiem trenerów personalnych oraz specjalistów od dietetyki uczą się zdrowych nawyków, przechodzą intensywne treningi i pracują nad swoją motywacją.

Jedną z uczestniczek pierwszej edycji programu była Agnieszka Barton - Michel, która niedawno ogłosiła też radosne wieści. Agnieszka wkrótce zostanie mamą, a teraz przekazała swoim fanom, czy razem z mężem spodziewa się chłopca, czy dziewczynki.

Agnieszka z "Kanapowczyń" zdradziła płeć dziecka

Przypomnijmy, że Agnieszka Barton-Michel, uczestniczka pierwszej edycji programu "Kanapowczynie" jakiś czas temu ogłosiła, że po siedmiu latach starań wraz z mężem spodziewają się dziecka. Ich droga do rodzicielstwa była pełna wyzwań, ale dzięki determinacji i wsparciu specjalistów, zdecydowali się na procedurę in vitro, która zakończyła się sukcesem.

Agnieszka nie ukrywała, że jej głównym celem udziału w "Kanapowczyniach" była poprawa zdrowia i przygotowanie organizmu do ciąży. Dzięki ciężkiej pracy i zmianie stylu życia schudła 24,5 kg, co przyczyniło się do spełnienia marzenia o macierzyństwie.

Agnieszka i jej mąż z radością oczekują narodzin dziecka, a teraz postanowili podzielić się z fanami wyjątkowym nagraniem, na którym informują, czy spodziewają się synka, czy też córeczki. Jak się okazało, w ich życiu pojawi się urocza dziewczynka!

Z radością ogłaszamy, że nasza rodzina powiększy się o małą KSIĘŻNICZKĘ. Nie możemy się doczekać, aż ją przywitamy na świecie i otoczymy miłością. (...) Czekamy na Ciebie, kochanie M… - przekazała Agnieszka wraz z mężem

Nagranie z tego wyjątkowego momentu możecie zobaczyć poniżej.

Fani gratulują Agnieszce z "Kanapowczyń"

Pod nowym nagraniem Agnieszki z "Kanapowczyń" pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i gratulacji od fanów.

Czułam, że będzie to dziewczynka. Gratulacje kochani

Dziewczynka. Będzie piękną księżniczką

Ooo jejuuu, ale tu będzie różowo. Rośnij zdrowo malutka - piszą internauci

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów!

