Ból bioder w ciąży – skąd się bierze i jak można mu zaradzić?

Ból bioder w ciąży to częsta dolegliwość kobiet w drugim lub trzecim trymestrze. Pojawia się na skutek działania hormonu – relaksyny i jest efektem rozluźniania więzadeł oraz stawu krzyżowo-biodrowego. Jest to naturalny proces przygotować organizmu do porodu.