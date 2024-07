Ćwiczenia na lędźwie, czyli dolny odcinek kręgosłupa to między innymi koci grzbiet, skłony i napinanie mięśni brzucha. Ból kręgosłupa lędźwiowego to nie tylko problem z poruszaniem się, ale również podczas siedzenia i pozostawania w jednej pozycji. Aby go zmniejszyć, można wykonywać specjalne ćwiczenia.

Ćwiczenia na dolny odcinek kręgosłupa są łatwe do wykonania i nie przeciążą organizmu. Przede wszystkim polegają na rozciąganiu ciała.

Koci grzbiet

Uklęknij na kolanach i podeprzyj się na prostych ramionach. Ważne, aby ręce były rozstawione na szerokość barków, a kolana – bioder. Następnie zaokrąglaj plecy i jednocześnie chowaj głowę pomiędzy ramionami. Pozostań na chwilę w tej pozycji po czym powróć do pozycji początkowej. Pamiętaj, aby ręce i nogi pozostawały wciąż w tym samym miejscu. Powtórz ćwiczenie 10 razy. Dzięki takim ćwiczeniom mięśnie będą rozciągnięte i elastyczne.

Ukłon

Pozostań w poprzedniej pozycji, czyli uklęknij na kolanach oraz oprzyj się na wyprostowanych ramionach. Powoli zacznij opadać, aż usiądziesz pośladkami na piętach. Nie odrywaj dłoni od podłogi, niech będą wyprostowane z przodu. Zaokrąglij plecy i pozostań w tej pozycji przez chwilę i powoli zacznij przesuwać tułów do przodu (nadal nie odrywając dłoni od podłogi), tak aby biodra dotknęły podłogi a ciało przypominało skocznię narciarską. Powtórz ćwiczenie 10 razy (5 razy na przód i 5 razy na tył).

Ósemki

Stań z wyprostowanymi plecami w lekkim rozkroku. Zacznij rytmicznie kręcić biodrami w prawo w tzw. ósemki. Po 4-5 minutach wykonaj ćwiczenie w lewo.

Napinanie brzucha

Najprostsze ćwiczenie na bolący odcinek lędźwiowy to napinanie mięśni brzucha. Nie musisz specjalnie przygotowywać się do tego ćwiczenia, ponieważ możesz je równie dobrze wykonać w domu, pracy czy w autobusie. Pamiętaj, aby zawsze przy napinaniu mięśni brzucha mieć wyprostowane plecy, a napięcie może trwać ok. 5-10 sekund. Aby odciążyć lędźwie powinno się wykonać 10 powtórzeń tego ćwiczenia.

Schodzenie

Stań prosto w lekkim rozkroku. Zginaj nogi w kolanach, ale plecy utrzymuj wyprostowane. Nie możesz wykonywać klasycznych przysiadów, ponieważ one sprawiają, że pośladki wysuwają się do tyłu i jeszcze bardziej obciążają odcinek lędźwiowy. Postaraj się maksymalnie zgiąć kolana w wyprostowanej pozycji, pozostań w niej przez ok. 5 sekund i powróć do pozycji wyjściowej. Powtórz ćwiczenie 5 razy.

Ćwiczenia na dolny odcinek kręgosłupa są proste, ale wymagają precyzji – tylko wtedy przyniosą rzeczywiście ulgę. Nie powinno się wykonywać ich w pośpiechu, ponieważ można spowodować nasilenie bólu kręgosłupa, a dodatkowo kontuzje.