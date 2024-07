Zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego może być następstwem wielogodzinnej pracy w pozycji siedzącej przy niewłaściwie dobranym biurku i na niewygodnym krześle. Przebywanie przez kilka godzin w niefizjologicznej pozycji naraża nasz kręgosłup na duże przeciążenia.

Przyczyny zwyrodnienia kręgosłupa szyjnego: urazy, wiek, mikrourazy, wady postawy

Stany zwyrodnieniowe kręgosłupa związane ze starzeniem się organizmu rozpoczynają się od powolnej utraty wody przez krążki międzykręgowe, co powoduje ich degenerację. W konsekwencji stają się one mniej elastyczne, płaskie, podatne na urazy i deformacje. Do pozostałych przyczyn zwyrodnienia kręgosłupa szyjnego należą:

urazy: szczególnie tzw. wypadki komunikacyjne, zwane urażeniem akceleracyjnym lub urazem typu trzaśnięcie biczem. Dlatego szczególnie ważne jest używanie zagłówków podczas jazdy samochodem, ponieważ pasy bezpieczeństwa nie chronią kręgosłupa w odcinku szyjnym . Wypadek może być przyczyną naciągnięć więzadeł lub uszkodzenia krążków międzykręgowych. Jeżeli w kolizji ucierpiała osoba starsza, mechaniczny uraz szyjnego odcinka kręgosłupa często prowadzi do ujawnienia dotychczas bezobjawowych zmian zwyrodnieniowych.

codzienne mikrouszkodzenia i przeciążenia, takie jak np.: skoki, bieg po twardym podłożu, dźwiganie i podnoszenie ciężkich przedmiotów,

niefizjologiczne obciążenia statyczno-dynamiczne, spowodowane np. spaniem na zbyt dużej poduszce, niewygodnym materacu, nieprawidłową pozycją ciała podczas pracy,

nieleczone wady postawy, w szczególności skoliozy i płaskostopia,

przewlekłe bóle krzyża, które często prowadzą do powstawania zwyrodnienia kręgosłupa w odcinku szyjnym,

miejscowe stany zapalne tkanek otaczających kręgosłup, powodujące powstawanie na kręgach wyrośli kostnych,

osteoporoza – która często bywa bezpośrednią przyczyną kompresyjnych złamań kręgosłupa ,

, zaburzenia hormonalne i metaboliczne,

otyłość i nadwaga.