Śmierć syna, Patryka, była dla Sylwii Peretti ogromnym ciosem. Po tragedii uczestniczka programów "Królowe życia" i "Diabelnie boskie" wycofała się z życia publicznego i ograniczyła swoją aktywność w mediach społecznościowych. Przez długi czas unikała wywiadów i publicznych wystąpień. Od jakiegoś czasu dzieli się swoim bólem na Instagramie, a teraz opublikowała poruszający wpis o samotności.

Sylwia Peretti straciła swojego syna, Patryka Perettiego, w tragicznym wypadku samochodowym, który miał miejsce w nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku w Krakowie, w pobliżu mostu Dębnickiego. Samochód, którym podróżował jej syn wraz z trzema innymi młodymi mężczyznami, uderzył w betonowy filar z dużą prędkością. Wszyscy pasażerowie zginęli na miejscu.

Sylwia Peretti coraz częściej wspomina swojego syna na Instagramie i mówi o tym, jak radzi sobie z żałobą. Peretti nie ukrywa tego, jak bardzo za nim tęskni. Ostatnio Sylwia Peretti pokazała poruszające nagranie, które wzruszyło internautów. Obecnie celebrytka wypoczywa na Malediwach, ale nie do końca może cieszyć się pięknym krajobrazem. 43-latka powiedziała o samotności i bólu.

Los zabrał mi to, co najcenniejsze. W jednej chwili mój świat runął a Ci, którzy mieli być obok, zniknęli. Zostałam sama ze swoim bólem, ale nie pozwoliłam, by mnie złamał. Choć życie wystawiło mnie na najcięższą próbę, wciąż stoję silniejsza niż kiedykolwiek. Nie dla innych, nie da świata, a dla siebie. Bo wiem, że w moim sercu płonie siła, której nic i nikt nie jest w stanie ugasić

– powiedziała Sylwia Peretti na nagraniu.