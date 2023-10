Codziennie setki razy zginamy i prostujemy kolana. Dźwigamy oraz wykonujemy ruchy, powodujące ich szybkie zużywanie. Z roku na rok coraz trudniej zachować je w optymalnej kondycji, bo gdy zmniejsza się ilość kolagenu w naszym organizmie stawy często jako pierwsze odczuwają efekty tego niedoboru. Kolagen przyczynia się bowiem do powstawania mazi, która pozwala naszym stawom na bezbolesne ruchy. Kiedy jednak tej mazi jest zbyt mało zaczynamy odczuwać ból nawet podczas chodzenia, bowiem chrząstki ocierają się o siebie, co może nawet doprowadzić do ich ścierania. Kolagen jest także wskazany na ładną cerę, włosy, paznokcie, wspiera także kark, szyję, barki, kręgosłup, doskonały dla osób z cellulitem.

Na urazy stawów związane ze zbyt niskim poziomem kolagenu narażone są zwłaszcza osoby aktywnie uprawiające sport. Regularne korzystanie z siłowni, zajęć fitness czy bieganie to ogromny wysiłek nie tylko dla mięśni, ale również stawów. Mimo, że sport to zdrowie, to bez odpowiedniej suplementacji kolagenu, stawy sportowców dużo szybciej ulegają degradacji, a niestety często jest tak, że zapominamy o tym, jak niezwykle ważną rolę odgrywają w naszym organizmie.

Każda osoba aktywna fizycznie, pragnąc zachować nie tylko zdrowie, ale również pełną sprawność musi zadbać o to, by stawy były przygotowane na te większe niż normalne obciążenia. Co ważne z roku na rok to wsparcie powinno być coraz większe, ponieważ poziom kolagenu w naszych organizmach po 26 roku życia w naturalny sposób spada wraz z wiekiem.

To wszystko nie oznacza jednak, że trzeba zrezygnować z aktywności fizycznej – wręcz przeciwnie – odpowiedni jej poziom jest bowiem gwarancją zachowania zdrowia i sił witalnych. W sytuacjach wzmożonego zapotrzebowania na kolagen z pomocą przychodzi jednak firma Reutter, która od ponad 100 lat specjalizuje się w produktach, które w naturalny sposób wspierają zdrowie i właśnie taki jest KolagenCito! Doświadczeni eksperci firmy Reutter dbają w szczegółach o najlepszy proces produkcyjny swoich produktów-to niemiecka jakość! Jest to wysokogatunkowy kolagen zamknięty w wygodnych do ssania miękkich pastylkach. KolagenCito w każdej pastylce zawiera aż 400 mg cennego kolagenu i ma także odpowiednio dobraną dawkę witaminy C, która wspiera proces odbudowy włókien kolagenowych. KolagenCito jest dobroczynny nawet dla zawodowych sportowców, których kolana, łokcie, biodra każdego dnia muszą sobie radzić z ogromnymi obciążeniami.

Chcesz w pełni korzystać z aktywnego trybu życia – zadbaj o swoje stawy, szyję, kręgosłup z KolagenCito firmy Reutter. Do ładnej, wysportowanej figury staraj się mieć także aksamitną cerę, piękne, lśniące włosy.

Dobroczynny KolagenCito znajdziesz w dobrej cenie w aptekach i sklepach medyczno-zielarskich. KolagenCito jest chroniony prawem patentowym na świecie.