Ćwiczenia McKenziego leczą przyczyny bólu pleców, a nie tylko jego objawy. Siedzący tryb życia, długotrwała praca w jednej pozycji, a także wrodzone wady postawy mogą być przyczynami bólu kręgosłupa. Regularne wykonywanie ćwiczeń zmniejsza prawdopodobieństwo nawrotów dolegliwości bólowych.

Reklama

W latach 60. XX wieku nowozelandzki fizjoterapeuta, Robin McKenzie opracował sposób diagnozowania dolegliwości bólowych kręgosłupa oraz metodę ich leczenia: komponent diagnostyczny i terapeutyczny to właśnie „metoda McKenziego”.

Na czym polega metoda McKenziego?

Robin McKenzie wyróżnił trzy zespoły kliniczne, które stanowią podstawę klasyfikacji przyczyn bólu kręgosłupa:

zespół posturalny, kiedy ból spowodowany jest długotrwałą nieprawidłową postawą ciała, prowadzącą do nadwyrężenia tkanek;

zespół dysfunkcyjny, kiedy ból wynika z uszkodzenia tkanek: przykurczy i zrostów oraz blizn pooperacyjnych;

zespół strukturalny, gdy uszkodzona jest struktura dysku międzykręgowego i występują: przepuklina dysku, dyskopatia, wypadnięcie dysku, rwa kulszowa albo ramienna.

W zależności od tego, jaka jest przyczyna bólu, dobierane są inne metody jej leczenia. Terapia ukierunkowana na przyczyny, a nie tylko na objawy pozwala na zmniejszenie częstotliwości nawrotów bólu.

Zobacz także

Podstawowym sposobem leczenia bólu w metodzie McKenziego są ćwiczenia. Jeśli ból wynika z zespołu dysfunkcyjnego lub strukturalnego, ćwiczenia powinien dopasować fizjoterapeuta lub ortopeda po szczegółowym badaniu. Jeżeli natomiast przyczyną bólu jest nieprawidłowa postawa ciała, np. spowodowana przez pracę lub sen w niewygodnej pozycji, można walczyć z nim za pomocą ćwiczeń McKenziego. Żeby jednak zyskać pewność co do rzeczywistej przyczyny bólu, należy udać się do lekarza. Zarówno bagatelizowanie przewlekłego bólu kręgosłupa, jak i nieprawidłowe leczenie (m.in. niewłaściwie dobrane ćwiczenia) mogą prowadzić do postępującej degeneracji dysków.

Zapisałeś się na rehabilitację kręgosłupa? Pobierz kody rabatowe Worldbox i kup wygodną odzież do ćwiczeń.

Ćwiczenia metodą McKenziego na odcinek szyjny kręgosłupa

Kręgosłup na odcinku szyjnym często boli na skutek nieprawidłowej postawy. Codzienne wykonywanie poniżej opisanych ćwiczeń pomaga w redukcji dolegliwości bólowych i zmniejszeniu liczby nawrotów.

Usiądź prosto z wyprostowaną szyją, patrz przed siebie. Cofnij głowę, nie zmieniając położenia szyi, tak żeby powstał „drugi podbródek”. Policz do 10 i rozluźnij mięśnie. Powtórz to ćwiczenie 10 razy.

Usiądź prosto z rozluźnionymi, swobodnie opuszczonymi ramionami. Poruszaj powoli głową raz w prawą, raz w lewą stronę, zbliżając policzki do ramienia. Wytrzymaj z przechyloną głową przez sekundę, a następnie wróć do pozycji wyjściowej. Powtórz ćwiczenie 10 razy dla każdej strony.

Usiądź w pozycji z poprzednich ćwiczeń, ze swobodnie opuszczonymi ramionami. Unoś oba ramiona jednocześnie i przenoś je do tyłu, a potem do przodu, nie poruszaj przy tym szyją ani głową. Powtórz to 10 razy.

Metoda McKenziego. Ćwiczenia na kręgosłup lędźwiowy

Do nadwyrężenia tkanek dochodzi też często na odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Żeby zmniejszyć wynikający z niego ból, należy codziennie wykonywać następujące ćwiczenia.

Połóż się na macie do ćwiczeń na brzuchu z ramionami ułożonymi wzdłuż tułowia. Unieś się i podeprzyj na ramionach ugiętych w łokciach, miednica powinna spoczywać na podłodze. Utrzymaj tę pozycję przez 30 sekund, następnie wróć do pozycji wyjściowej. Po 30 sekundach ponownie unieś się. Powtórz to 10 razy.

W pozycji z poprzedniego ćwiczenia podnieś cały tułów podpierając się na płaskich dłoniach i wyprostowanych (na tyle, na ile jest to możliwe) ramionach. Miednica powinna spoczywać na podłodze. Utrzymaj się w tej pozycji przez 15 sekund, następnie połóż się na podłodze na 30 sekund. Powtórz ćwiczenie 10 razy.

Połóż się stabilnie na prawym boku. Lewa noga powinna spoczywać na prawej. Podnieś lewą nogę na ok. 20 cm nad prawą. Wytrzymaj w tej pozycji przez 10 sekund, następnie opuść nogę. Powtórz to ćwiczenie 10 razy na prawym boku i 10 razy na lewym.