Łupież u psa może być wynikiem złej diety, nieprawidłowego mycia lub też chorób skórnych. Przed wybraniem sposobu jego leczenia warto skonsultować się z weterynarzem.

Łupież to dolegliwość, która dotyczy nie tylko ludzi. Złuszczający się naskórek, którego regeneracja została zaburzona, dotyczy również psów i kotów. Może występować u nich z różnych przyczyn. Na szczęście istnieje kilka skutecznych sposobów na walkę z psim łupieżem.

Występowanie łupieżu u psów

Łupież u psów występuje w postaci tzw. „paprochów” lub „płatków”, które osadzają się na skórze i sierści czworonoga. Często towarzyszy temu łojotok. Niestety łupież u psów może być początkiem poważnych zaburzeń skórnych, wraz z którymi mogą pojawić się wypryski, owrzodzenia lub wysypka.

Przyczyny łupieżu u psów

Do przyczyn występowania łupieżu u czworonogów zalicza się:

nieprawidłową dietę,

nieodpowiednie kąpanie lub brak kąpania psa,

zaburzenia hormonalne.

Zaburzenia w regeneracji naskórka psa pojawiają się, gdy jego dieta uboga jest w aminokwasy i nienasycone kwasy tłuszczowe (dodatkowo wpływa to na zły stan sierści). Na występowanie łupieżu wpływa również zła kąpiel przy użyciu nieodpowiednich szamponów lub zbyt gorącej wody. Ponadto tzw. „białe płatki” na skórze psa mogą być przyczyną stresu, niedoboru witamin czy też przesuszonego powietrza.

Leczenie łupieżu u psów

Podstawowym sposobem na pozbycie się łupieżu u czworonoga jest zmiana jego diety. Należy unikać karm z supermarketów. Zamiast nich wybierać takie, które bogate są w białko, kwasy tłuszczowe, nie zawierają konserwantów ani ulepszaczy. Dodatkowo, by poprawić stan sierści psa, do każdego posiłku można dodawać łyżkę oleju z łososia lub oliwy z oliwek.

Jeżeli przyczyną łupieżu u naszego pupila jest zła kąpiel, należy zakupić specjalny szampon przeznaczony dla psów z problemami skórnymi (ważne, by zawierał substancje łagodzące, takie jak pantenol czy kwas salicynowy). Jeśli jego sierść nadal będzie sucha, do mycia można użyć odżywki nawilżającej. Jest prosta w przygotowaniu. Wystarczy 1 litr ciepłej wody i jedna łyżka stołowa octu. Należy jednak pamiętać, by omijać wrażliwe okolice czworonoga, takie jak oczy, uszy czy pysk.

Leczenie łupieżu u psa domowymi sposobami nie powinno trwać dłużej niż dwa miesiące. W sytuacji, w której nie widać efektów kuracji, należy zgłosić się do weterynarza, który sprawuje opiekę nad naszym psem. Niestety, łupież może być wynikiem poważnych chorób skórnych, takich jak nużyca (choroba skóry wywołana przez pasożyty), może powodować łysienie i łuszczycę, w niektórych przypadkach także ropne krosty) czy grzybica.