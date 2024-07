Leczenie niedoczynności tarczycy warto rozpocząć od ustalenia nowej diety. Dieta bogata w białko i wielonienasycone kwasy tłuszczowe pomoże złagodzić dokuczliwe objawy niedoczynności tarczycy.

Nieleczona niedoczynność tarczycy może mieć bardzo poważne skutki. W skrajnych przypadkach, nieleczona lub zignorowana, może doprowadzić nawet do śpiączki hipometabolicznej. Jej objawami są apatia poprzedzona osłabieniem organizmu, niska temperatura ciała i spowolnienie pracy serca. Pacjent trafia do szpitala często już nieprzytomny. W takim przypadku najbardziej zagrożony jest układ oddechowy.

Naturalne leczenie niedoczynności tarczycy

Oprócz przyjmowania hormonów istnieją sposoby na naturalne leczenie niedoczynności tarczycy, których solidny filar stanowi odpowiednio zbilansowana dieta. Według publikacji „Zalecenia dietetyczne w niedoczynności tarczycy przy współwystępowaniu choroby Hashimoto”, autorstwa: E. Zakrzewskiej, M. Zegan i E. Michota-Katulska, jadłospis każdego chorego powinien zawierać od 4 do 5 posiłków dziennie. Dieta powinna być dobrana do każdego pacjenta indywidualnie. Ze względu na zwiększoną wagę pacjentów cierpiących na niedoczynność tarczycy, istotne aby kaloryczność potraw była nadzorowana. Podstawowe założenia diety to zwiększenie spożywania:

białka pełnowartościowego,

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych,

węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym.

Dieta w chorobie tarczycy

Osobom cierpiącym na niedoczynność tarczycy zaleca się spożywanie białka pochodzenia zwierzęcego, czyli mięsa, ryb oraz jaj. Właściwa ilość pełnowartościowego białka w jedzeniu hamuje wypadanie włosów, często towarzyszące niedoczynności tarczycy. Leczenie niedoczynności tarczycy przyniesie rezultaty, gdy w diecie pojawią się oleje roślinne i orzechy, a także wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3, występujące w rybach, oleju rzepakowym, orzechach czy nasionach lnu. Kwasy te zmniejszają bowiem stany zapalne oraz wpływają na wrażliwość tkanek, na które oddziałują hormony tarczycy.

Wybór węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym (np. groch, fasola, soczewica, kukurydza) przyczyni się do ustabilizowania poziomu glukozy w organizmie.

Z kolei witamina D3 wzmacnia układ odpornościowy. Naukowcy twierdzą, że w miejscach gdzie nasłonecznienie jest małe, niezbędna jest suplementacja tej witaminy. Ważne jest też jak najczęstsze (minimum 20 min. dziennie) przebywanie na zewnątrz – szczególnie w słoneczne dni.

Leczenie niedoczynności tarczycy ziołami

Kolejnym sposobem na łagodzenie objawów niedoczynności tarczycy jest ziołolecznictwo. Naturalne wyciągi roślinne nie zawierają szkodliwych toksyn oraz mają łagodniejsze działanie w porównaniu z tradycyjnymi lekami hormonalnymi. Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) jest bogaty w jod oraz przyspiesza przemianę materii dzięki czemu może być uzupełnieniem terapii niedoczynności tarczycy. Inne zioła, które zawierają jod to nori – odmiana morskich wodorostów, oraz kelp, zawierający również: cynk, miedź oraz chrom. Guglipid (ekstrakt z indyjskiego drzewa Guggal) z kolei naturalnie reguluje poziom cholesterolu we krwi.

Leczenie niedoczynności tarczycy a tycie

Hormony tarczycy pełnią istotną rolę w metabolizmie organizmu człowieka. Hormon T3 (trójjodotyronina) reguluje ilość enzymów zamieniających energię ze spożywanych posiłków na energię cieplną. W przypadku niedoboru T3, czyli niedoczynności tarczycy, dochodzi do zaburzeń metabolizmu. Przemiana materii zwalnia, przez co tyjemy. Leczenie niedoczynności tarczycy powinno obejmować zatem: stałą opiekę endokrynologiczną, indywidualną dietę oraz aktywność fizyczną.

