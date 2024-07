Choroby odzwierzęce mogą być przenoszone przez różne zwierzęta. Do jednej z najgroźniejszych zalicza się toksokarozę wywoływaną przez glistę psią lub kocią. Człowiek zaraża się pasożytem drogą pokarmową.

Toksokaroza jest odzwierzęcą chorobą pasożytniczą, na którą przede wszystkim narażone są dzieci. Pasożyty dostają się do organizmu człowieka drogą pokarmową, a następie wraz z krwią wędrują do innych narządów: wątroby, płuc, oka, układu nerwowego, a także do mięśnia sercowego.

Toksokaroza – co to za choroba?

Toksokaroza zaliczana jest do pasożytniczych chorób odzwierzęcych, określanych również mianem zoonoz. Jest wywoływana przez larwy nicieni jelitowych – Toxocara. Są to najczęstsze pasożyty (glisty) atakujące psy oraz koty (stąd ich nazwy: glista psia i glista kocia). Zwierzę wydala bytujące w jego przewodzie pokarmowym nicienie, które tym sposobem przedostają się do środowiska przyrodniczego. Do inwazji pasożyta na człowieka dochodzi na skutek spożycia zanieczyszczonej wody lub żywności jajami nicienia. Dzieci często zarażają się chorobą w konsekwencji zabrudzenia rąk jajami pasożyta (na przykład po zabawie w piaskownicy, na placu zabaw, na podwórku) i dotykania nimi ust lub jedzenia.

Objawy toksokarozy

Jaja nicienia przez jamę ustną dostają się do przewodu pokarmowego człowieka, w którym wylęgają się larwy pasożyta. Kolejnym etapem jest przemieszczenie się nicieni wraz z krwią do wątroby, w której pozostają. Jednakże część pasożytów może dalej wędrować umiejscawiając się w płucach lub w ośrodkowym układzie nerwowym, mięśniu sercowym, mięśniach szkieletowych lub na dnie oka. Objawy toksokarozy są zależne od miejsca lokalizacji pasożytów, ze względu na którą wyróżnia się cztery postaci choroby:

Toksokaroza uogólniona , określana mianem zespołu larwy trzewnej wędrującej. Ta postać choroby objawia się osłabieniem, gorączką, dochodzi do hepatomegalii (powiększenia wątroby). Pojawiają się: kaszel, uczucie duszności, drgawki, wysypka skórna, powiększenie węzłów chłonnych. Zdarzają się przypadki zapalenia stawów, mózgu, a nawet mięśnia sercowego.

, określana mianem zespołu larwy trzewnej wędrującej. Ta postać choroby objawia się osłabieniem, gorączką, dochodzi do hepatomegalii (powiększenia wątroby). Pojawiają się: kaszel, uczucie duszności, drgawki, wysypka skórna, powiększenie węzłów chłonnych. Zdarzają się przypadki zapalenia stawów, mózgu, a nawet mięśnia sercowego. Toksokaroza utajona , która charakteryzuje się bardzo niespecyficznymi objawami. Przy tej postaci choroby obserwuje się brak apetytu, bezsenność, nudności, bóle głowy i silne bóle brzucha.

, która charakteryzuje się bardzo niespecyficznymi objawami. Przy tej postaci choroby obserwuje się brak apetytu, bezsenność, nudności, bóle głowy i silne bóle brzucha. Neurotoksokaroza , czyli toksokaroza ośrodkowego układu nerwowego (inaczej mózgowa), w której występują objawy zapalenia opon mózgowo rdzeniowych (gorączka, bóle głowy, nudności, wymioty, sztywność karku, dezorientacja). W ciężkich przypadkach dochodzi do zaburzeń świadomości, spadku siły mięśniowej oraz do napadów drgawek.

, czyli toksokaroza ośrodkowego układu nerwowego (inaczej mózgowa), w której występują objawy zapalenia opon mózgowo rdzeniowych (gorączka, bóle głowy, nudności, wymioty, sztywność karku, dezorientacja). W ciężkich przypadkach dochodzi do zaburzeń świadomości, spadku siły mięśniowej oraz do napadów drgawek. Toksokaroza oczna, w której pojawiają się zaburzenia widzenia, stany zapalne siatkówki lub naczyniówki oraz charakterystyczny objaw białej źrenicy.

Rozpoznanie i leczenie toksokarozy

W celu rozpoznania toksokarozy wykonuje się testy serologiczne. Potwierdzeniem obecności pasożytów w organizmie są dodatnie przeciwciała w surowicy krwi. Leczenie choroby odzwierzęcej jest długotrwałe. Polega na stosowaniu leków przeciwpasożytniczych przez 1-3 tygodnie, zależnie od wskazań lekarza. Zlikwidowanie szkód, które powstały wskutek bytowania w organizmie pasożytów (stany zapalne, uszkodzenia tkanek), może trwać kilka tygodni, w niektórych przypadkach – kilka miesięcy.