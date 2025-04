Paweł Olejnik wystąpił w szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie wziął ślub z Kasią jednak ich relacja nie przetrwała i zakończyła się rozwodem. Po programie okazało się, że były uczestnik kontrowersyjnego eksperymentu odnalazł swoje szczęście u boku kuzynki Kasi. Teraz okazuje się, że Paweł i jego ukochana mają prawdziwe powody do radości!

Paweł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wziął ślub z kuzynką Kasi

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" połączył ze sobą całkiem sporo par. Wśród osób, które do dziś tworzą szczęśliwe małżeństwa są m.in. Anita i Adrian, Aneta i Robert oraz Agnieszka i Wojtek. Niestety, małżeństwo Pawła Olejnika z szóstej edycji nie przetrwało, ale to właśnie dzięki udziałowi w programie poznał swoją obecną żonę. Po zakończeniu relacji z Kasią, z którą wziął ślub przed kamerami, związał się z kuzynką swojej programowej żony. W czerwcu 2023 roku okazało się, że Paweł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wziął ślub z kuzynką Kasi, a ich wspólne zdjęcia z uroczystości trafiły do sieci.

Żona Pawła ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ogłosiła wieści

W tym roku Paweł Olejnik i jego żona będą świętować drugą rocznicę ślubu. Para nie jest zbyt aktywna w mediach społecznościowych, ale co jakiś czas na ich profilach pojawiają się wspólne, romantyczne kadry. Teraz żona Pawła zaskoczyła relacją na InstaStories. Ukochana byłego uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała zdjęcie uroczego psiaka i ogłosiła:

Nasz nowy członek rodziny

Tylko spójrzcie na tego słodziaka!

Instagram @_klaudia.olejnik_

Metamorfoza Kasi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Kasia szukała miłości w szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a eksperci połączyli ją w parę właśnie z Pawłem. Jak już wiemy, uczestnicy programu nie potrafili znaleźć wspólnego języka i ostatecznie ich relacja nie przetrwała, a Paweł związał się z kuzynką Kasi. Od udziału Kasi w hicie TVN minęły już ponad cztery lata, a w tym czasie przeszła ogromną metamorfozę. Kilka miesięcy temu Kasia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała się po długiej przerwie i była nie do poznania.

