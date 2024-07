Objawy wścieklizny u kota to przede wszystkim brak apetytu, kłapanie zębami, agresywne zachowanie oraz ślinotok. W przypadku wystąpienia tych symptomów niemożliwe jest leczenie i konieczne niestety będzie uśpienie pupila. Nie wynaleziono jeszcze lekarstwa na wściekliznę u zwierząt. Na zarażenie szczególnie narażone są koty wychodzące.

Bardzo charakterystyczne w przypadku zakażenia wirusem wścieklizny jest zjadanie przez zwierzę przedmiotów niejadalnych. W Polsce szczepienie kotów przeciwko tej chorobie nie jest obowiązkowe.

W jaki sposób dochodzi do zarażenia wścieklizną u kota

Do zakażenia może dojść w różnych okolicznościach.

Kot został pogryziony przez inne zwierzęta (szczególnie dzikie, np. lisy).

Mamy podejrzenie, że kot zjadł nietoperza, szczura, mysz lub innego gryzonia (na wściekliznę chorują wszystkie ssaki – ptaki, gady i ryby są bezpieczne).

Kot często wychodzi na zewnątrz i porusza się po obszarze usytuowanym blisko lasu lub miejsca, do którego przychodzą dzikie zwierzęta.

Od momentu wniknięcia wirusa do organizmu zwierzęcia, do czasu pojawienia się pierwszych objawów choroby może minąć od 10 dni, do a nawet 2 lat. Dlatego bardzo ważna jest profilaktyka (szczepienia) i obserwowanie pupila.

Objawy wścieklizny u kota

Wściekliznę dzieli się (ze względu na intensywność objawów) na gwałtowną i spokojną.

Objawy wścieklizny gwałtownej (agresywnej) – występującej najczęściej u kotów:

niepokój, wzmocnione reakcje na bodźce,

podwyższona ciepłota ciała,

agresywne zachowanie – najpierw w stosunku do obcych, później także do domowników,

„dzikie” spojrzenie,

brak apetytu lub spaczenie apetytu, jedzenie niejadalnych przedmiotów , np. szkła, kamieni,

ślinotok z powodu skurczów mięśni przełyku,

kłapanie zębami,

światłowstręt i wodowstręt,

nierównomierne rozszerzenie źrenic,

głośne mruczenie lub nietypowe miauczenie,

gryzienie siebie, różnych przedmiotów – rzeczywistych i wyimaginowanych,

brak wrażliwości na ból.

Objawy wścieklizny spokojnej:

problem z koordynacją ruchową, chwiejny sposób poruszania się,

problem ze wskakiwaniem na meble i pokonywaniem przeszkód, które do tej pory nie były trudnością,

z powodu paraliżu mięśni szyi i gardła, kot nie może wydać z siebie żadnego dźwięku ani unieść głowy,

duszenie się i krztuszenie.

Po około 7 dniach od wystąpienia powyższych objawów zwierzę zwykle zapada w śpiączkę, ma drgawki i umiera w wyniku uduszenia spowodowanego paraliżem mięśni oddechowych.

Postępowanie z kotem zarażonym wścieklizną

W przypadku, gdy zaobserwujemy u kota niepokojące objawy lub gdy mamy podejrzenie, że mogło dojść do zakażenia, natychmiast należy go odseparować od reszty zwierząt oraz domowników i udać się z nim do weterynarza.

