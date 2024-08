Ostatnio media obiegła informacja o śmierci legendy francuskiego kina — Alaina Dolina. Ta informacja mocno wstrząsnęła jego fanami, ale o wiele więcej emocji wzbudziła jego ostatnia wola. Obrońcy praw zwierząt nie mogli do tego dopuścić!

Alain Delon to jedna z największych gwiazd francuskiego kina. Aktor zagrał w takich produkcjach jak "Śmierć człowieka skorumpowanego", "W kręgu zła" czy "Nasza historia". Niestety aktor zmagał się z ciężką chorobą, a dokładnie chłoniakiem. W niedzielę, 18 sierpnia w mediach pojawiła się informacja o jego śmierci w wieku 88-lat.

Przez ostatnie kilka lat Alain Delon miał wiernego towarzysza — owczarka niemieckiego o imieniu Loubo. Przed śmiercią aktor miał nietypową prośbę, chciał, żeby weterynarz uśpił jego pupila po jego śmierci, by rodzina mogła pochować ich razem.

To mój pies. Owczarek belgijski, którego kocham jak dziecko. Poproszę weterynarza, by pozwolił nam odejść razem. Zrobi mu zastrzyk, aby umarł w moich ramionach. Wolę to, niż świadomość, że umierałby na moim grobie, bardzo cierpiąc

- mówił aktor w 2018 roku w rozmowie z ''Paris Match''.