Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, od lat jest obecna na polskiej scenie rozrywkowej. Piosenkarka, tancerka i była żona Michała Wiśniewskiego, ostatnio ponownie zyskała uwagę mediów dzięki swojemu udziałowi w programie "Azja Express". Razem z córką, Fabienne, Mandaryna wyruszyła w egzotyczną podróż pełną wyzwań. A z kim obecnie związana jest Mandaryna?

Powiedzieć, że życie uczuciowe Mandaryny było pełne zawirowań, to jakby nie powiedzieć nic. Po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim piosenkarka była związana z Michałem Szatkowskim, trenerem koszykówki. Następnie, w latach 2010-2015, jej ukochanym był fotograf Wojciech Bąkiewicz. Kolejną relację tworzyła z Pawłem Wójcikiem, radcą prawnym, z którym rozstała się w 2019 roku. Teraz wokalistka odnalazła szczęście u boku mężczyzny związanego z branżą filmową, Adriana Szlażewicza.

Wybranek Mandaryny jest młodszy od niej o 10 lat - różnica wieku nie przeszkadza jednak partnerom w tym, by tworzyć pełną miłości i szacunku relację:

Nie kłócimy się. Sprzeczamy się, jak większość osób. To jest taka przyjemność bycia ze sobą, akceptowania drugiej osoby. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, mamy jakieś kłótnie i awantury za sobą z przeszłości. Idziemy do przodu i to jest dla nas miłe

- mówiła wokalistka dla ''Jastrząb Post''.