Za burzę hormonów u kobiet odpowiadają m.in. estrogeny i progesteron. Wysoki poziom estrogenów powoduje m.in. nerwowość przed pojawieniem się okresu. Na nastrój kobiety wpływają też testosteron i hormony tarczycy.

Estrogeny – działanie na kobiecą psychikę

Poziom estrogenów u kobiet jest zdecydowanie wyższy niż u mężczyzn już od okresu płodowego. Te hormony odpowiadają za uczuciowość kobiet i większą skłonność do kontaktów towarzyskich.

Stężenie estrogenów jest najwyższe u dziewczynek do około drugiego roku życia. Potem jego produkcja maleje. Zwiększa się ponownie w czasie dojrzewania. Od tego momentu we krwi młodej kobiety co miesiąc będą pojawiały się duże stężenia estrogenów oraz progesteronu.

Estrogeny wpływają na dużą zmienność nastroju i obniżają odporność na stres. Zwiększają ochotę na seks. Niski poziom estrogenów powoduje nieregularne miesiączki i problemy z poczęciem dziecka. Zbyt wysoki poziom estrogenów wywołuje nudności, migreny i również zaburzenia miesiączkowania. Nadmiar estrogenów to jednak rzadka sytuacja, wywoływana zazwyczaj przez guzy jajników.

Wysoki poziom estrogenów i progesteronu pojawia się kilka dni przed okresem. Powoduje rozdrażnienie i wybuchowość. Kilka dni przed miesiączką kobiety częściej płaczą.

Za co odpowiada progesteron?

Progesteron to hormon odpowiadający wraz z estrogenami za regularne miesiączki. Poziom progesteronu rośnie w drugiej fazie cyklu. Odgrywa on główną rolę w pojawieniu się owulacji. Progesteron przygotowuje macicę do przyjęcia komórki jajowej i odpowiada za podtrzymanie ciąży.

Zbyt niski poziom progesteronu powoduje nieregularne miesiączki. Może wywoływać obfite krwawienia. Za małe stężenie progesteronu może spowodować poronienie.

Androgeny u kobiet

Androgeny, czyli testosteron i androstendion są wytwarzane przez nadnercza i jajniki. Rozpoczynają proces dojrzewania płciowego.

Zbyt niski poziom testosteronu wpływa na obniżenie libido oraz pogorszenie samopoczucia. Wysokie stężenie androgenów objawia się hirsutyzmem (nadmiernym owłosieniem) i zmianami w sylwetce. Pojawia się też trądzik, a głos kobiety obniża się. Takie symptomy pojawiają się w przebiegu zespołu policystycznych jajników. Wysoki poziom androgenów bywa też objawem guza jajnika lub nadnerczy.

Hormon prolaktyna

Prolaktyna to hormon pojawiający się w czasie ciąży i karmienia piersią. Prolaktyna odpowiada za podtrzymanie ciałka żółtego, które wytwarza progesteron potrzebny do utrzymania ciąży.

Prolaktyna wpływa też na powiększenie gruczołów mlecznych i produkcję mleka przyszłej mamy.

Poziom hormonów tarczycy u kobiety

Hormony wytwarzane przez tarczycę, czyli kalcytonina, trójjodotyronina i tyroksyna mają duży wpływ na kobietę, np. na jej nastrój.

Kalcytonina chroni przed osteoporozą, regulując poziom wapnia. Trójjodotyronina poprawia przemianę materii. Tyroksyna wpływa na wygląd skóry oraz włosów.

Zbyt niski poziom hormonów tarczycy spowodowany jest niedoczynnością tego gruczołu. Objawy niedoczynności tarczycy to uczucie ciągłego zmęczenia i przybieranie na wadze. Chorej doskwiera częste uczucie zimna i obrzęki. Niedoczynność tarczycy może też powodować poronienia.

Wysokie stężenie hormonów tarczycy jest wynikiem nadczynności tarczycy. Nadczynność przejawia się nadmierną potliwością, utratą wagi i nadpobudliwością. Czasami występuje też wrażliwość na światło, kołatanie serca, zbyt wysokie ciśnienie tętnicze i bezsenność oraz zanik miesiączki.

Hormony a menopauza

W czasie menopauzy poziom progesteronu i estrogenów spada. Wpływa to na pogorszenie nastroju kobiety, m.in. kobieta w czasie menopauzy może być nerwowa, szybciej się irytuje. Pojawiają się też fale gorąca. Z czasem poziom hormonów stabilizuje się.