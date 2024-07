Stres ma za zadanie zmobilizować organizm do działania w sytuacji, która jest potencjalnie niebezpieczna. Wyróżnia się trzy fazy stresu: alarmową, odporności i wyczerpania. Stres powoduje choroby autoimmunologiczne, układu pokarmowego i układu krążenia.

Stres występuje w sytuacji, która wymaga od nas działania po to, aby dostosować się do zmian. Zmiany mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Organizm odczytuje je w jednakowy sposób.

Co to jest stres?

Stres jest naturalną reakcją organizmu. Pojawia się w przypadku zmiany i wydarzeń, które zakłócają codzienne funkcjonowanie. Stresory, czyli czynniki wywołujące stres to np.:

choroba,

hałas,

katastrofa naturalna,

niespodziewana ciąża,

śmierć kogoś bliskiego ,

, brak pracy,

rozstanie.

Jak działa na nas stres? Objawy stresu

W stresie organizm wydziela hormony: noradrenalinę, adrenalinę i kortyzol. Wywołują one przyspieszenie oddechu, zwiększenie tętna i rozszerzenie źrenic. Ma to na celu zmotywować nas do działania i uruchomić wszystkie rezerwy w odpowiedzi na stresujące wydarzenie.

Fazy stresu według Hansa Selye’go

Hans Selye, fizjopatolog i endokrynolog z Kanady wyróżnia następujące fazy stresu:

Faza alarmowa , podzielona na subfazy szoku i przeciwdziałania szokowi. W subfazie szoku doświadczamy niepokoju oraz jesteśmy zaskoczeni nieprzyjemną sytuacją lub wydarzeniem. Subfaza przeciwdziałania szokowi obejmuje działania mające na celu zmianę stresora.

, podzielona na subfazy szoku i przeciwdziałania szokowi. W subfazie szoku doświadczamy niepokoju oraz jesteśmy zaskoczeni nieprzyjemną sytuacją lub wydarzeniem. Subfaza przeciwdziałania szokowi obejmuje działania mające na celu zmianę stresora. Faza odporności (przystosowania), w której organizm przystosowuje się do obecności stresora. Jeśli stresor zniknie bądź poradzimy sobie z jego istnieniem, to jest to ostatnia faza reakcji stresowej. W przypadku, gdy nie przystosujemy się do sytuacji, pojawia się trzecia faza.

(przystosowania), w której organizm przystosowuje się do obecności stresora. Jeśli stresor zniknie bądź poradzimy sobie z jego istnieniem, to jest to ostatnia faza reakcji stresowej. W przypadku, gdy nie przystosujemy się do sytuacji, pojawia się trzecia faza. Faza wyczerpania, wynika stąd, że organizm jest nadmiernie pobudzony przez dłuższy czas. Prowadzi to do osłabienia odporności i np. pojawienia się chorób.

Jak stres wpływa na choroby?

Długotrwały stres osłabia ludzki organizm, może mieć wpływ na system immunologiczny, pamięć i koncentrację.

