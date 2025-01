Całkiem niedawno wystartowała druga edycja "Królowej przetrwania". Do tej pory Telewizyjna Siódemka wyemitowała dwa odcinki reality show z udziałem celebrytek, a przed nami trzecia odsłona hitu. Wiadomo już, że w najnowszej odsłonie do uczestniczek "Królowej przetrwania" dołączą Agnieszka Kaczorowska i Paulina Smaszcz. Teraz Ola Tomala, która również bierze udział w programie zdradziła, jaka atmosfera zapanowała, gdy w dżungli pojawiła się Agnieszka Kaczorowska!

Druga edycja "Królowej przetrwania" już przed premierą wywoływała ogromne emocje. Wszystko za sprawą uczestniczek, które zdecydowały się na udział w hicie TVN7. Wśród gwiazd, które zgodziły się na udział w programie znalazły się m.in. Marianna Schreiber, Magdalena Stępień czy Kasia Nast, która w "Królowej przetrwania" opowiedziała o swojej "sztuce menstruacyjnej". Teraz przed widzami trzeci odcinek produkcji, a fani już zastanawiają się, czy Agnieszka Kaczorowska i Paulina Smaszcz ostro namieszają w "Królowej przetrwania". Kaczorowska i Smaszcz dopiero teraz dołączą do pozostałych uczestniczek, a jak twierdzi Ola Tomala, pojawienie się gwiazdy serialu "Klan" w dżungli wywołało sporo emocji.

Ola Tomala w rozmowie z serwisem przeAmbitni ujawniła, że znała wcześniej Agnieszkę Kaczorowską, ale aktorka miała ponoć stwierdzić, że jej nie pamięta.

Ja znałam tylko Agnieszkę Kaczorowską, ale ona mnie nie pamiętała. Był moment kiedy miałyśmy rozmowę, przypominałam Agnieszce swoich partnerów z którymi tańczyłam, trenerów i ona pamiętała wszystkich, ale nie mnie. Więc dalej utrzymywała, że mnie nie pamięta z tych tańców. (...) To, że się nie zbliżyłyśmy do siebie wynikało nie tylko z tego, że ona mnie nie poznała, ale też takich jej zachowań, które mnie troszkę drażniły na różnych grach

Ja znałam tylko Agnieszkę Kaczorowską, ale ona mnie nie pamiętała. Był moment kiedy miałyśmy rozmowę, przypominałam Agnieszce swoich partnerów z którymi tańczyłam, trenerów i ona pamiętała wszystkich, ale nie mnie. Więc dalej utrzymywała, że mnie nie pamięta z tych tańców. (...) To, że się nie zbliżyłyśmy do siebie wynikało nie tylko z tego, że ona mnie nie poznała, ale też takich jej zachowań, które mnie troszkę drażniły na różnych grach

O tym, że Agnieszka Kaczorowska pojawi się w drugim sezonie "Królowej przetrwania" wiadomo już od dawna. Agnieszka Kaczorowska trzy razy odmawiała odmawiała udziału w "Królowej przetrwania", ale ostatecznie przekonała ją jedna rzecz. Fani programu już od pierwszego odcinka czekają na wejście gwiazdy do programu, a dziś wiemy już, że zobaczymy ją w trzecim odcinku show. Teraz Ola Tomala podsumowała atmosferę, jaka zapanowała po tym, jak Kaczorowska zjawiła się w dżungli.

Od kiedy weszła Agnieszka w obu drużynach zapanował trochę jakby stres, nerwowa atmosfera, przestało być tak przyjaźnie. Jak nie było Agnieszki ok, byly te drużyny podzielone (...), ale na tych grach było spoko, a od momentu kiedy weszła Aga zaczęło się tak robić nerwowo bardzo. Agnieszka chciała być chyba takim bardzo stanowczym kapitanem i może stąd to wynika

Od kiedy weszła Agnieszka w obu drużynach zapanował trochę jakby stres, nerwowa atmosfera, przestało być tak przyjaźnie. Jak nie było Agnieszki ok, byly te drużyny podzielone (...), ale na tych grach było spoko, a od momentu kiedy weszła Aga zaczęło się tak robić nerwowo bardzo. Agnieszka chciała być chyba takim bardzo stanowczym kapitanem i może stąd to wynika

Ola Tomala nie ukrywa, że pomiędzy nią a Agnieszką Kaczorowska nie ma przyjaźni, chociaż nie chce źle mówić o koleżance z programu.