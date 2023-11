Nie tylko praca w telewizji, ale również zamieszanie wokół życia uczuciowego mogą sprawiać, że Maciej Kurzajewski ma prawo czuć się nieco przytłoczony. Po ujawnieniu związku z Katarzyną Cichopek dziennikarz był regularnie atakowany w mediach przez swoją byłą żonę Paulinę Smaszcz. Ostatnio też wiele mówi się o zmianach, jakie czekają Telewizję Polską po wyborach parlamentarnych. Zdaniem komentatorów rewolucja może dotknąć także "Pytanie na śniadanie". Prowadzący postanowił zabrać głos w sprawie terapii i szukania spokoju.

Odkąd na jaw wyszło, że Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek są parą nie tylko w studiu "Pytania na śniadanie", ale także w życiu prywatnym, zainteresowanie tym duetem wzrosło jeszcze bardziej. Power couple TVP ma mnóstwo fanów, ale nie brakuje też internautów, którzy lubią wbić szpilę prezenterom. Przez pewien czas gwiazdy Telewizji Polskiej musiały mierzyć się również z publicznymi wypowiedziami Marcina Hakiela oraz Pauliny Smaszcz.

Na koniec weekendu Maciej Kurzajewski opublikował zdjęcie zrobione podczas biegania i opowiedział o tym, jak szuka chwili spokoju w życiu. Dziennikarz przyznał, że aktywność fizyczna pomaga mu się wyciszyć i zapomnieć o terminach oraz stresie — przynajmniej na pewien czas.

Niedzielne bieganie jest dla mnie nieocenionym rytuałem. To nie tylko aktywność fizyczna, ale także droga do odprężenia, refleksji i kontaktu z naturą. To czas, kiedy mogę zatopić się w swoich myślach i jednocześnie być obecny w chwili. To chwila, gdy zapominam o zegarze i pozwalam, by mój umysł i ciało stanęły w pełnej harmonii

— napisał na Instagramie.