Stres w ciąży negatywnie wpływa zarówno na ciężarną, jak i na dziecko. Skutki stresu, które mogą ujawnić się po narodzinach u dziecka to: nieprawidłowy rozwój ruchowy, problemy ze snem, częsty niepokój i większa ruchliwość niż u rówieśników. W ekstremalnych przypadkach stres w ciąży grozi nawet poronieniem lub porodem przed terminem.

Zagrożenia w ciąży wywołane stresem

Nie bez powodu ciężarnym zaleca się odpoczynek i redukcję codziennego stresu – wpływa on negatywnie nie tylko na matkę, ale i na jej dziecko. Bardzo silny stres w ciąży w pierwszym trymestrze znacznie zwiększa ryzyko poronienia. Ma też duży wpływ na rozwój dziecka przez całą ciążę, zwłaszcza na rozwój mózgu malca. Gdy kobieta w ciąży odczuwa silny stres, jej naczynia krwionośne kurczą się, a ciśnienie krwi rośnie. W konsekwencji płód może nie otrzymać wystarczającej ilości tlenu czy składników odżywczych i nie będzie wówczas rozwijał się prawidłowo. Jedną z widocznych oznak stresu w ciąży jest rozszczep wargi u dziecka. Choć te przypadki są bardzo rzadkie, to jednak potwierdzają, że stres w ciąży jest niebezpieczny dla dziecka. Konsekwencją zbyt dużego stresu może być też poród przed terminem i niska masa urodzeniowa dziecka. Stres przyczynia się do spadku odporności organizmu na infekcje, co w ciąży także może być zagrożeniem dla matki i dziecka.

Skutki stresu w ciąży widoczne po jej rozwiązaniu

Jeśli kobieta w ciąży często jest narażona na stres, rozwój ruchowy jej dziecka już po narodzinach może być wolniejszy niż u innych dzieci. Jest to skutkiem wolniejszego rozwoju mózgu malca. Hormon stresu, kortyzol, a także zmieniony przepływ krwi w organizmie obija się również na jakości snu dziecka matki zestresowanej w ciąży. Problemy ze snem, rozdrażnienie, płaczliwość i humorzastość są popularne u dzieci, których matki doświadczały stresu w ciąży. W latach późniejszych dzieci te narażone są na depresję, stany lękowe czy zaburzenia emocjonalne.